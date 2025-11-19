お姉ちゃんに遊んでもらっていたワンコですが、遊び方が気に入らなかったようで…？怒ったワンコの人間の子どものような行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で11万回再生を突破。「可愛い＆面白い」「しょげ加減も絶妙！」といった声が寄せられています。

【動画：お姉ちゃんと遊びたい犬→途中で喧嘩になって…まさかの人間の子どものような行動】

お姉ちゃんの遊び方に不満があるワンコ

YouTubeチャンネル「あくまでチワワチャンネル Akumade Chihuahua channel」に投稿されたのは、チワワの「コハク」くんとお姉ちゃんが喧嘩をした時の様子です。

この日、コハクくんが遊んでほしそうにしていたので、お姉ちゃんはナデナデして可愛がってあげたそう。しかしコハクくんは撫でてほしい気分ではなかったようで、お姉ちゃんの手を甘噛みしたり不満そうな声で鳴いたりして、「やめろ！そうじゃない！」と訴えたとか。

喧嘩になって、家出ならぬ部屋出！？

そんなコハクくんの訴えをスルーして、ひたすらに撫で続けるお姉ちゃん。するとコハクくんはイライラが募り、お姉ちゃんが「抱っこしよう」と手を伸ばした瞬間に我慢の限界に！サッと避けて抱っこを拒否した後で、「お姉ちゃんなんて、もう知らん！」とばかりにダッシュで部屋から出て行ってしまったそうです。

家族と喧嘩をした時や怒った時に部屋から出て行くなんて、まるで家出をする人間の子どものよう…！可愛くて憎めない行動に、思わず笑ってしまいますね。

完全に拗ねておばあちゃんのもとへ

お名前を呼んでも部屋に戻ってきてくれなかったので、パパさんが様子を見に行ってみたところ、コハクくんはおばあちゃんの部屋の前で拗ねていたとか。素直におばあちゃんに甘えに行かずに、少しだけ開いているドアから部屋の中を覗いて気づいてもらえるのを待っているところも、なんだか思春期の子どものようです。

そしてパパさんやおばあちゃんが「何してるの？」と優しく声をかけてあげると、コハクくんはドアを引っ掻いて「姉ちゃんめ～っ」と怒りをぶつけてから、おばあちゃんの部屋に入っていったそう。きっとこの後は、おばあちゃんに甘やかしてもらって機嫌を直し、お姉ちゃんとも仲直りできたことでしょう。

この投稿には「拗ねて部屋出w」「可愛すぎる」「漂う末っ子感」「こんな小学生いるよねw」「きっと時間がたったら、またトボトボとお姉ちゃんとパパの所へ戻ったことでしょうね」といったコメントが寄せられています。

コハクくんの可愛い姿や、ご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「あくまでチワワチャンネル Akumade Chihuahua channel」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「あくまでチワワチャンネル Akumade Chihuahua channel」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。