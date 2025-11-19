超特急、M!LK、原因は自分にある。などが所属する大手芸能事務所スターダストプロモーションの男性アーティスト集団「EBiDAN」の研究生「EBiDAN NEXT」が19日、第2弾フォトマガジン「EBiDAN NEXT MAGAZINE PLUS＋ 2025 ＃2」を、12月19日に発売すると発表した。

EBiDAN NEXTのメンバー1人ずつにスポットを当てた、雑誌と写真集の中間のようなフォトマガジン。今年6月発売の創刊号が完売する好評ぶりで、第2弾はEBiDAN NEXT出身で「ViVi国宝級イケメンランキング 2025年上半期 NEXT部門」で1位に輝いた超特急の柏木悠（20）が表紙に登場する。巻頭インタビューでは、「Be Unlimited 〜まだ見ぬ、自分へ。〜」をテーマに、失敗を恐れず自分の限界を決めずに進む姿に迫る。

裏表紙はEBiDAN NEXTメンバーで、期間限定選抜企画「BATTLE BOYS 7th 全国選抜」の長野蒼大（17）が飾り、松崎朔弥（19）＆亀山萊主（らいず＝17）、三戸琳仁（りひと＝13）、水上星矢（16）、飯世善文（14）、山口暖人（13）、武市尚士（15）、上田悠斗（12）の撮り下ろしグラビア、さらに涼瀬一颯（いぶき＝17）＆田村颯大（16）のファッションシューティングも掲載する。