微妙な気遣いをする柴犬さんの姿が面白すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で99万8000回再生を突破し、「努力はするけどまだ邪魔ｗ」「わかっててやってそう(笑)」「なんてカワイイ子なの」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：新聞を読むおばあちゃん→犬が邪魔をしていたので『読めないよ』と言った結果…可愛すぎる『気遣い』】

新聞を読みたいおばあちゃん

TikTokアカウント「happinessboy0104」の投稿主さんは、『福』ちゃんという可愛い柴犬さんと暮らしています。今回紹介したのは、一緒に暮らすおばあちゃんとの一幕です。おばあちゃんは、床に新聞を広げて読んでいたといいます。

しかし、新聞の上には福ちゃんの体が乗ってしまっていました。そこで、投稿主さんが福ちゃんに「ここにいると新聞読めないよ」と言ってみたとか。すると福ちゃんは、「ごめんごめん」と言わんばかりに顔を上げたのです。言葉を理解しているような福ちゃんの行動に、思わず感嘆してしまいます…！

想定外の結末に爆笑！！

顔を上げて対応しようとした福ちゃんですが、体を起こすのは面倒だった模様。「よっこらしょっと」と仰向けになり、ヘソ天になってしまったのでした。

一応努力は見せたものの、福ちゃんの体は新聞に乗ったまま。大胆にお腹を出した福ちゃんに、おばあちゃんも思わず「なんて格好してんの～」と突っ込んでしまったとか。

おばあちゃんの邪魔をしないよう最大限の配慮をした福ちゃんですが、結局おばあちゃんが新聞を読むことは出来なかったのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「ちゃんと退けてくれるのお利口さん！」「人の言葉分かるの可愛すぎる」「以前飼っていたわんこも新聞に乗るのが好きだった」などさまざまなコメントが寄せられました。

切なすぎる家族内格差

別の日の投稿には、福ちゃんが家族のお出迎えをする様子が投稿されています。帰宅したのは、大好きなお姉ちゃん。2階にいた福ちゃんは、お姉ちゃんを見るなり階段を駆け下りたそうです。そのままの勢いでお姉ちゃんに抱き着き、帰宅を喜んだといいます。

しかし、お兄ちゃんが帰宅すると…。期待に満ちた表情で2階から顔を出した福ちゃんですが、帰ってきたのがお兄ちゃんだと分かると真顔に。「お前かよ…」といった表情で固まったまま、降りてくることはなかったそうです。

お姉ちゃんとお兄ちゃんへの対応の差が切ないワンシーンなのでした。

TikTokアカウント「happinessboy0104」には、福ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「happinessboy0104」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。