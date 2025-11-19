格闘家の朝倉未来が11月17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。大晦日に現RIZINフェザー級王者であるラジャブアリ・シェイドゥラエフとの大一番を控えるなかで、「試合前の日常」を伝える動画を公開した。

動画は朝の10時、車内からスタート。階段ダッシュをしようと考えていたが、予報外れの雨が降り、足を滑らせて怪我をしたら元も子もないということで一休みしていたようだ。結局、「気合い」で15分ほどの階段ダッシュをこなし、パンパンの足でボクシングのトレーニングへ。

今回の試合については「朝倉未来が圧倒的に不利」という下馬票で、「絶対に無理」という声も少なくないという。これに対して朝倉は「やんなきゃ分かんなくない？ 俺はとりあえずやってみたいので、努力しているだけです」と淡々と語る。今回、リングに上がれば「ただじゃ帰って来られない」と考えているが、緊張はなく、「覚悟は決まっているので大丈夫です」と一言。自然体でトレーニングを続けていく。6Rのミット打ちに続き、ファンにはうれしいRIZINスーパーアトム級王者の伊澤星花選手とのスパーリングも。さらにMMAルールのスパーリングと、実践形式の練習を重ねていった。

その後は肌治療、さらに最近ハマっているという糠漬け作りも行った様子の朝倉未来。尖ったイメージもつきまとうが、YouTubeを見ていると常に飄々としていて、試合が迫っても穏やかさすら感じる姿が印象的だ。大晦日の大一番を最大限に楽しみたい人は、動画を通じて試合当日までの変化を追いかけてみてはどうだろう。

（文＝向原康太）