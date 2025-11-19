ÀèÈ¯½¼¼ÂÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¤¬³ÍÆÀ¤«¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥É¥é1¡¢28ºÐ±¦ÏÓ¡ÖNPB¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡×°ÜÀÒÊóÆ»
¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤Ï¥È¥Ã¥×¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿(C)Getty Images
¡¡¥ì¥¤¥º¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î18Æü¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢NPB¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´ËµÞ¼«ºß¡ª»³ºê¤¬³«Ëë¤«¤é35²ó0Éõ¤Î°µ´¬¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥·¡¼¥ó
¡¡ÊÆFOX¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤Î¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ß¥Ê¥Æ¥£¥Ê¥Ã¥¯»á¤âÆ±Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¾ðÊó¶Ú¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Åê¼ê¤¬µð¿Í¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¡¢16Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¡¢Á´ÂÎ17°Ì¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ËÆþÃÄ¡£¥È¥Ã¥×¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Ä¤Ä¡¢18Ç¯¤Î³«Ëë»þ¤Ë¤ÏÌôÊªµ¬Äê°ãÈ¿¤Ç50»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡21Ç¯¤Ë±¦Éª¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¸Î¾ã´ü´Ö¤âÄ¹¤¯¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢24Ç¯¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥ÕÅ¾¸þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡24Ç¯³«ËëÄ¾¸å¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤ï¤º¤«3»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨ÅÓÃæ¤Ë¥ì¥¤¥º¤Ø¥È¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡MLBÄÌ»»¤Ï13»î¹ç¤Ç0¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨10.57¡£¿ÈÄ¹201¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹160¥¥íÁ°¸å¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ê¤É¤âÁà¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿µð¿Í¤ÏÀèÈ¯¿Ø¤ÎÉÔÄ´¤â¶ì¤·¤àÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤Ç¤Ï2·å¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï»³ºê°Ë¿¥¡Ê11¾¡¡Ë¤Î¤ß¡£2µ¨Ï¢Â³³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¸Í¶¿æÆÀ¬¤â8¾¡9ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¡£ËÜ³Ê³ÐÀÃ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿º¸ÏÓ¤Î°æ¾å²¹Âç¤â4¾¡8ÇÔ¤È¿¤ÓÇº¤ó¤À¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¾¤Ë¹äÏÓ²ÃÆþ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÂç¤¤Ê¸÷¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï18Æü¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿23ºÐÆâÌî¼ê¤ÎÀî¸¶ÅÄ½ãÊ¿¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡Àè¤ËÅê¼ê¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÄÅìÍ¯¸è¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌ±ºÎµ¼¡¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¥á¥¸¥ã¡¼¥É¥é1±¦ÏÓ¤¬³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ì¤ÐÂè3ÃÆ¡¢VÃ¥²ó¤òÌÜ»Ø¤¹Êä¶¯¤Ï½ø¾Ï¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]