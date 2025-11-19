【コメダ珈琲店】新作バーガー「グラクロ〜海老香るトマトソース〜」発売、毎年定番「グラクロ」も

喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」は11月26日、新作の期間限定バーガー「グラクロ〜海老香るトマトソース〜」などを発売する。

販売期間は2026年1月中旬まで(予定)。ただし、数量限定のため無くなり次第終了となる。一部店舗を除く全国の「コメダ珈琲店」で取り扱う。

「グラクロ〜海老香るトマトソース〜」「グラクロ」

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

〈1〉グラクロ(680円〜750円)

〈2〉グラクロ〜海老香るトマトソース〜(730円〜800円)

※価格は店舗によって異なる。

※いずれもテイクアウト可能。

〈毎年定番のグラクロが2025年も登場〉

「グラクロ」はコメダの冬の定番バーガー。グラタンクロケットに、野菜の旨みとコクが特徴のドミグラスソース、キャベツを合わせた。グラタンクロケットには、5種のチーズ(ゴーダ･モッツァレラ･チェダー･パルメザン･エダム)を使用したホワイトソースが入っている。好みでペッパーソースをかけると、引き締まった味わいも楽しめるという。

コメダ珈琲店「グラクロ」

〈新作グラコロは海老&トマトソース〉

新登場の「グラクロ〜海老香るトマトソース〜」は、5種のチーズを使ったホワイトソースが特徴のグラタンクロケットに、トマトソースをあわせた。トマトソースはクリーミーな味わいで、トマトのほどよい酸味と海老の旨みが楽しめる。

コメダ珈琲店「グラクロ〜海老香るトマトソース〜」