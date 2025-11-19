¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤âµÈÀî¤¬¼ê½Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éFAÀë¸À¡¢31ºÐÆâÌî¼ê¤Îµî½¢¤Ëµå³¦OBÃíÌÜ¡¡¡ÖÆóÍ·´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¡×
ÀÐ°æ¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÆâÌî¿Ø¤Ç¤â·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡³ÚÅ·¤Ï11·î18Æü¡¢DeNA¤«¤é³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿°ËÆ£¸÷¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨36ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢DeNA¤ÈÊ£¿ôµåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£³ÚÅ·¤Ïº£¸å¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¼ã¼êÊá¼ê¤âÂ¿¤¤¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¹çÃ×¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚFAÆ°¸þ¡ÛFAÀë¸À¤ò¤·¤¿4Áª¼ê︎¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¹ÔÊý¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ︎¡×¹âÌÚË¤¬¹Í¤¨¤ëFAÁª¼ê¤ÎÆ°¸þ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹︎¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û
¡¡¤Þ¤¿¤Û¤«¤ÎFAÀë¸ÀÁª¼ê¤Îµî½¢¤Ë¤âµå³¦Æâ¤«¤é¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï11·î18Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡ÚFAÆ°¸þ¡ÛFAÀë¸À¤ò¤·¤¿4Áª¼ê!!¡Øµ¤¤Ë¤Ê¤ë¹ÔÊý¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ!!¡Ù¹âÌÚË¤¬¹Í¤¨¤ëFAÁª¼ê¤ÎÆ°¸þ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹!!¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£FAÁª¼ê¤ÎÆ°¸þ¤Ë´Ø¤·¤ÆÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤È¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éÀë¸À¤·¤¿ÀÐ°æ°ìÀ®¤Ë¤â¤¢¤ë¡£º£µ¨¤Ï¼ç¤Ë¥»¥«¥ó¥É¤È¤·¤Æ108»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.259¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢30ÂÇÅÀ¡£º£µ¨¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó2°Ì¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÁè¤Ã¤¿µåÃÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ø¤¤¼éÈ÷¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÂÇ·â¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÀÐ°æ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀÐ°æ¤Ë¤ÏµåÃÄ¤âÀë¸À»ÄÎ±¤òÇ§¤á¡¢ÆóÎÝ¼ê¤¬Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éð¤â¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤âÀÐ°æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÆóÍ·´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÊ£¿ôÁª¼ê¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡ÖÀÐ°æ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢FAÀë¸À¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡Ê£¿ôµåÃÄ¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤âµÈÀî¤¬¼ê½Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¡¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ºòÇ¯½é¤ÎÁ´»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¤â³ÍÆÀ¤È¹â¤¤¼éÈ÷ÎÏ¤ò¸Ø¤ëµÈÀî¾°µ±¤¬ºßÀÒ¤¹¤ëµð¿Í¤âÃíÌÜ¤È¤·¤¿¡£
¡¡µÈÀî¤Ï¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÎ¾¸Ô´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ºß¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¡£Íèµ¨¤ÎÉüµ¢»þ´ü¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥»¥«¥ó¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ì¤ÆÂÇ¤Æ¤ë¿Í¡¡¤½¤·¤¿¤éÀÐ°æ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÁªÂò»è¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤Àµð¿Í¤Ç¤Ï¥»¥«¥ó¥É¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢Íèµ¨¤¬¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë±ºÅÄ½ÓÊå¡¢ÌçÏÆÀ¿¡¢Ãæ»³ÎéÅÔ¤é¤â¹µ¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿»°ÎÝ¼ê¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤â³¤¤òÅÏ¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬VÃ¥²ó¤Î¤¿¤á¤ÎÆâÌîÉÛ¿Ø¤ò¤É¤¦ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤«¤âÃíÌÜ¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤ÎFAÁª¼ê¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]