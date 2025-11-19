【オールハーツ･カンパニーの福袋】ねこねこやハートブレッドアンティーク、パステルなど各ブランドの人気商品やクーポンをセットに

オールハーツ･カンパニーは、オールハーツ･カンパニーが運営するベーカリー&パティスリーブランドで、人気商品を詰め合わせた『福袋』を数量･期間限定で販売する。なお、店頭販売期間は各店舗により異なる。

また、2025年12月1日から、全ブランドの『福袋』のWEB予約を受付開始する。WEB予約では、特典としてオールハーツモールで使える50%OFFクーポンの配布を実施する。

【オールハーツ･カンパニーの福袋一覧】

･ねこねこ「ねこねこ福袋」

･ハートブレッドアンティーク「ANTIQUE 福袋」/ベンケイ「BENKEI 福袋」

※カレンダーのデザインは異なるが、中身は同一。クーポンは共通で使える。

･グランディール「GRANDIR 福袋」

･パステル「PASTEL福袋」

･パティスリーピネード「ピネード福袋」

◆ねこねこ「ねこねこ福袋」3,350円(税込)

‟ねこ“をモチーフとしたフードブランド「ねこねこ」の福袋は、折りたたみできて持ち運びに便利な『ね!こねこコンパクトエコバッグ』と焼き菓子、併設ブランドの人気商品と引き換えできるプレゼントチケットをセットにした。

『ね!こねこコンパクトエコバッグ』は、「ねこねこ」初のオリジナルエコバッグで、折りたんでコンパクトに収納できる。猫専門イラストレーターのCoony(クーニー)氏が描き下ろした、“こねこ”と「ねこねこ」商品のイラストをあしらった。サイズは、(約)横430×縦330×奥行き190mm(持ち手含まず)。

ね!こねこコンパクトエコバッグ

【福袋 セット内容】

〈1〉『ね!こねこコンパクトエコバッグ』

〈2〉『ふぃにゃんシェ 4個入(プレーン/ショコラ)』1箱

〈3〉”黒ねこ”モチーフの『ブラウにゃー』2個

〈4〉新商品『ねこねこいちごケーキ』2個

〈5〉『にくきゅうマドレーヌ』1袋

〈6〉併設ブランドの人気商品と引き換えできるプレゼントチケット

・「ハートブレッドアンティーク」「ベンケイ」「ねこねこファクトリー 東浦店」:『ねこねこ食パン プレーン 1斤』プレゼントチケット1枚

・「パステル」:『なめらかプリン』半額チケット2枚

・「パティスリーピネード」:『シュークリーム』プレゼントチケット2枚

ねこねこ福袋

◆ハートブレッドアンティーク「ANTIQUE 福袋」1,400円(税込)

総額1,800円分の『クーポン付きカレンダー』と、看板商品『マジカルチョコリング』、惣菜パン人気No.1の『のび〜るとろりんチーズフランス』をセットにしたお得な福袋。

カレンダーは、マジカルアンティークワールドのキャラクターが描かれた「ハートブレッドアンティーク」らしいマジカルな世界観をイメージしたデザイン。

なお、ベンケイでは、「BENKEI 福袋」という商品名で販売。カレンダーのデザインは異なるが、クーポンは「ハートブレッドアンティーク」「ベンケイ」共通で利用できる。

【福袋 セット内容】

〈1〉『マジカルチョコリング』1個

〈2〉『のび〜るとろりんチーズフランス』1個

〈3〉総額1,800円分の『クーポン付き(毎月使える150円引き×12か月分)カレンダー』1部

左から『マジカルチョコリング』『のび〜るとろりんチーズフランス』

◆グランディール「GRANDIR 福袋」1,200円(税込)

総額1,800円分の『クーポン付きカレンダー』、人気商品『京生ちぎりパン〜プレーン〜』、定番の焼き菓子をセットにしたお得な福袋。『京生ちぎりパン〜プレーン〜』は、シリーズ累計75万個以上を販売した商品で、ほんのり甘く、絹のような口溶けが特徴だという。

【福袋 セット内容】

〈1〉『京生ちぎりパン〜プレーン〜』1個

〈2〉『割れチョコブラウニー』1袋

〈3〉『シュガーラスク』2枚

〈4〉総額1,800円分の『クーポン付き(毎月使える150円引き×12か月分)カレンダー』1部

GRANDIR 福袋

◆パステル「PASTEL福袋」2,700円(税込)

「パステル」の人気焼き菓子『ラングドシャ』や、看板商品『なめらかプリン』または固め食感のプリン『パステルのカスタードプリン』を半額で購入できる『半額チケット』をセットにした。

【福袋 セット内容】

〈1〉『ラングドシャ ホワイトチョコ 8枚入』1箱

〈2〉『なめらかスフレ&ブラウニー 8個入』1箱

〈3〉『キャラメルアーモンドラスク 5枚入』1袋

〈4〉『なめらかプリン』または『パステルのカスタードプリン』の半額チケット6枚

※半額チケットはその場で利用不可。チケット利用期間は、2026年1月5日〜3月31日まで。

PASTEL福袋

◆パティスリーピネード「ピネード福袋」2,200円(税込)

【福袋 セット内容】

〈1〉『幸せ届けることりマドレーヌ』3個

〈2〉『フィナンシェ』3個

〈3〉『チョコフィナンシェ』3個

〈4〉『クッキー バニラ』6枚

〈5〉『クッキー 紅茶』6枚

〈6〉『シュークリーム』の引き換えチケット1枚

※引き換えチケットはその場で利用不可。チケット利用期間は、2026年1月5日〜3月31日まで。

ピネード福袋

〈オールハーツ･カンパニー『福袋』WEB予約 概要〉

【WEB予約 受付期間】

2025年12月1日〜12月20日

【WEB予約分福袋 受取期間】

･「ハートブレッドアンティーク」

2025年12月26日〜12月30日、2026年1月4日

･「ベンケイ」

2025年12月26日〜2026年1月4日

･「グランディール」

2025年12月26日〜12月30日、2026年1月2日〜1月4日

･「パティスリーピネード」

2026年1月2日〜1月4日

【WEB予約特典】

オールハーツモールで使える50%OFFクーポンを配布する。

配布予定日:2026年1月5日〜1月9日

有効期限:2026年1月10日〜1月31日

配布方法:WEB予約時に登録したメールアドレス宛に「クーポンコード」を送付する。

対象商品:EC限定ねこねこ食パンを含むセット、定番商品のセットなど、10種程度。

■オールハーツ･カンパニー『福袋』WEB予約ページ