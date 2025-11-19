元Ｋ―１世界３階級制覇王者の武尊が１８日、都内で「ＯＮＥ １７３ スーパーボン ＶＳ 野杁」（１６日、有明アリーナ）でＴＫＯ勝利したデニス・ピューリック（カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）戦から二夜明けた記者会見を行った。

武尊は今年３月の「ＯＮＥ １７２」では、ロッタン・ジットムアンノンに１ラウンドＫＯ負け。８か月ぶりの再起戦となったピューリック戦で２回ＴＫＯで勝利。試合後は、次の試合で引退すると宣言しラストマッチの相手にロッタンを指名した。ロッタンも受諾しチャトリ・シットヨートンＣＥＯは４月２９日に有明アリーナで開催予定の「ＯＮＥ１７５」での対戦を明言した。

会見で記者から「次戦で引退」を決断した一因としてこの夏に俳優の川口葵と結婚し家庭を持ったこともあるのか？と聞かれ「いや…それはむしろ逆かな。引退というのが見えたので結婚したのはあって」と明かした。

続けて「現役中は（結婚は）しないというふうにずっと言っていたんですが…僕のイメージでは、結婚すると安心できる場所ができて、命を懸ける戦いができなくなると思って、そういう…結婚とか考えないようにしていたんです」と明かした上で「体的にもいろんなコンディション的にもある程度、目安を考えて。それがあったんで結婚。奥さんがずっと支えてくれたおかげで試合ができてコンディション作れて。メンタルだったり病気で苦しんでいた時期とかも、ずっと近くで支えてくれたおかげで、また現役で戦えているので。（交際を）隠しているのが、嫌だなというのもあって。最後はこの人に支えてもらってたから、リングに上がって勝てているんだよというのを、みんなに知ってもらいたかったのもある。そういう意味で結婚しました」と結婚を決断した真意を告白した。

そして、ロッタンとのラストマッチへ川口からは「強要とかしない人なので。僕が好きなようにやってくれっていう。悔いのないように思い切りやって、ちゃんと生きて帰ってきてくれたらそれでいい」と告げられたことも明かしていた。

会見は川口も見守り、写真撮影時に報道陣からツーショット撮影を頼まれると武尊と川口は快く応じ、笑顔でツーショットを披露していた。