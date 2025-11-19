【10万食限定】肉に肉をかけた「肉ライス」かつやに新登場

とんかつ専⾨店「かつや」は、2025年11月21日(金)より、10万食限定の「肉ライス」を期間限定で販売する。※文中価格は全て税込表記

1998年8⽉、神奈川県相模原市に１号店が開店した「かつや」。「とんかつ」に使⽤している北⽶（カナダ・アメリカ）産の豚⾁は、加⼯⼯場から店舗に到着するまで、約4週間熟成されたチルド状態で納品されるため、冷凍肉では再現できない旨味たっぷりの味わいが楽しめるという。

今回、販売するのは、ライスとロースカツの上に肉たま炒めを盛り付けた「肉ライス」。肉たま炒めは、豚肉、玉ねぎ、ニラ、玉子と一緒に甘辛い焼肉タレで炒め、ライスが進む濃厚な味に仕上げているという。テイクアウトも可能。

〈商品概要〉

※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューを確認。

【店内メニュー】

■肉ライス

通常店舗：979円/券売機店舗980円

肉ライス（店内）

【テイクアウトメニュー】

■肉ライス弁当

通常店舗：961円/券売機店舗980円

肉ライス弁当

■アプリやモバイルーオーダーシステムで「100円割引券」をゲット

「かつやアプリ」では、クーポンや最新メニューの閲覧、テイクアウトのネット注文など多様な機能を用意。アプリ内では、毎月店舗で配布している100円割引券と同様の100円引きクーポンを配布しているという。また、株式会社Showcase Gigのモバイルオーダーシステム「O:der ToGo」と連携したテイクアウトのネット注文を利用すると、事前予約・決済により店舗での待ち時間を短縮できるうえ、アプリ限定の100円引きクーポンが適用されるという。