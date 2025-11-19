Ｕ―１７Ｗ杯　日本が６大会ぶり８強進出　ＰＫ戦の末に北朝鮮を破る

◆Ｕ―１７Ｗ杯 ▽ラウンド１６ 日本１―１（ＰＫ５―４）北朝鮮（１８日、カタール・ドーハ）

サッカーのＵ―１７日本代表は決勝トーナメント２回戦で北朝鮮をＰＫ戦の末に破り、１１年メキシコ大会以来６大会ぶりに８強進出を決めた。準々決勝（２１日）ではＵ―１７オーストリア代表と対戦する。

日本は試合開始早々に先制点を奪った。前半４分、左サイドからＭＦ瀬口大翔（神戸Ｕ―１８）が上げたクロスを、ファーサイドでＦＷマギージェラニー蓮（琉球Ｕ―１８）が頭で合わせる。ボールはふわりと相手ＧＫの頭上を超えて、ネットに吸い込まれた。

そこから劣勢になるが、ＧＫ村松秀司（ロサンゼルスＦＣ）の好セーブも光った。前半３１分、エリア内でファウルし、ＰＫを献上するが、相手のシュートコースを読み、防いだ。さらに後半１５分には日本のミスから決定機を迎えたが、再び守護神が立ちはだかった。

しかし同２２分、ついに失点。試合はＰＫ戦にもつれ込んだ。

運命のＰＫ戦。相手は２人目のキッカーが枠を外すと、日本は最後のキッカーＦＷ浅田大翔（横浜ＦＭ）が相手ＧＫの手に当てながらも決めるなど、５人全員が成功し、ＰＫ戦をものにした。