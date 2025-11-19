サウジが米国からF35購入へ 中東の軍事バランスに変化も、イスラエルは懸念
（CNN）トランプ米大統領は18日、サウジアラビアが米国からF35戦闘機を購入すると明らかにした。中東の軍事バランスを変化させる可能性をはらむ措置で、論議を呼びそうだ。
トランプ氏はホワイトハウスの大統領執務室でサウジのムハンマド皇太子と会談中、「彼らはロッキードからF35を購入する。素晴らしい機体だ。我々は最高の装備品を作っている」と言及した。
この取引に対するイスラエルの反応について問われると、「イスラエルは承知している。非常に喜ぶだろう」との見方を示した。
トランプ氏はこれより先、イスラエルはサウジが「性能を落とした」機種を受け取ることを望んでいると認めていた。だがトランプ氏は、イスラエルとサウジは偉大な同盟国であり、「どちらの国も最上位機種を受け取るべきレベルにある」としている。
トランプ氏はまた、米国とサウジが防衛協定について「かなりの程度」合意に達したとも明らかにした。
サウジ政府は長年、世界最高レベルの軍用機であるF35の取得を望んできた。しかし、中東で唯一F35を保有するイスラエルには、自国の軍事的優位を維持できるかとの懸念がある。