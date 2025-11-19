【感動】2歳児の語った「むかしむかしあかちゃんのとき…」→思わぬ記憶に1万いいね「天使すぎ」【ママリ】

「むかし赤ちゃんのとき…」2歳児が語る“好きだったこと”、思わず泣いた母に1万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ぱんこ☺︎ 2y🥖(@omote_no_panko)さんの投稿です。小さな子どもの何気ない一言で、親がウルっときたり、感動で胸がいっぱいになったりしますよね。2歳のお子さんが突如語り出した「好きだったこと」は、ママの胸にキュンとくるものでした。

PIXTA

どこまでほんとかわからんけど…今朝バタバタして早くズボン履いて‼️って言ってたら…

娘ちゃんむかしむかし赤ちゃんのとき、ごろんしてズボン履かせてもらうのが好きだったんだぁ～

って言われて、泣いて抱きしめた←

赤ちゃんのころに好きだったことを言葉にしてくれたお子さん。思わずキュンとなる瞬間ですね。



この投稿には「何気ないお着替えだけど好きだったんだね」「視界がママでいっぱいになるのうれしかったのかな」「かわいすぎる ぎゅーってしたくなるのわかる」といったリプライがついていました。



日常の中にある愛あふれる光景に、心が温かくなる投稿でした。

「いや噓でしょ…」1歳児、洗面台で珍行動！親の叫びに7千いいね

まな☺︎ 3y🎀1y🎀(@m217427)さんの投稿です。子どもの「やってみよう」という好奇心は、大人の想像を簡単に超えるものです。ちょっと目を離したすきに…という珍事件、子育てをしていると1回くらいは経験があるのではないでしょうか。



投稿者・まな☺︎ 3y🎀1y🎀さんは、わが子からほんの少しだけ目を離した際に、信じられない事態になっていたそう。さっそく見てみましょう。

©m217427

いや嘘でしょ

なんとハンドソープで上手に髪の毛を洗っていたわが子。これには、驚きですよね。ハンドソープで突然髪の毛を洗うなんて、誰も想像できないでしょう。



この投稿に「髪の毛だけ洗えて上手！」「万遍ない泡、すばらしい！」などのリプライが寄せられました。このあとのママの対応を考えると本当に大変ですが、育児中のハプニングに思わず笑顔になる投稿でした。

愛娘の横顔が「しんちゃんほっぺ」ママの投稿に7300いいね

ぴぃ☺︎R5.9🐤(@pienpien0506)さんの投稿です。子どものほっぺは、もちもちでかわいいですよね。ぴぃさんは「まだまだしんちゃんほっぺは健在だった」と、娘さんの横顔をカメラに収めました。



クレヨンしんちゃんの、しんのすけくんそっくりなほっぺに、思わず笑顔になるはず。

©pienpien0506

歩き始めて全体がシュッとしてきたな…って思ってたけどまだまだしんちゃんほっぺは健在だった…🙏

ずっと眺めてられるワ

見事にぷっくりとしていて、まさにしんちゃんのほっぺですね。お肌がもちもちで、うらやましくなってしまいます。子どものすやすやと眠っている姿を見ていると、温かい気持ちになりますね。どんな夢を見ているのでしょうか。



この投稿には「とろけそうなもちもちほっぺ」「お餅が食べたくなりました」といったコメントが寄せられていました。こんなにもほっぺがもちもちなのは子どもの特権。ずっと眺めていられますね。見事なしんちゃんほっぺに思わず笑顔になる、すてきな投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）