´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ö¥»¥³¥à¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡Ä¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤¤¤ë¤À¤±¤Ç°ã¤¦¡×19ºÐ¡ÈÇ¯¤Îº¹º§¡É¤Ø¤ÎÉÔ°Â
¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥¿¥ì¥ó¥È´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ê42¡Ë¤¬¡¢18Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£19ºÐº¹¤ÎÉ×¡¢ËÜÊÂ·ò¼£¡Ê61¡Ë¤È¤Î¾Íè¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈÇ¯¤Îº¹º§¡É¡£³¹¤ÎÀ¼¤Ç¤Ï¡ÖÏÃ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡¢¡ÖÉ×¤ÈÎ¾¿Æ¤ÎÊý¤¬Ç¯Îð¤¬¶á¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
´Ý»³¤Ï¡ÖÌ¼¤¬20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ËÜÊÂ¤µ¤ó¤¬80ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À®¿Í¼°¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÀè¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼Åª¤ËÉÔ°Â¡£¤¤¤ë¤È¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ãÁ´Á³°ã¤¦¡£¼éÈ÷ÎÏ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¹â¤¤¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ï¡Ö¥¡¼¥Ñ¡¼¤À¤«¤é¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢´Ý»³¤Ï¡Ö¤½¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤â¡¢¾åÅÄ¤Ï¡Ö´Ø·¸¤¢¤ë¤«¡×¤È¶¯¤¯¤Ä¤Ã¤³¤ó¤À¡£
´Ý»³¤Ï¡ÖÀäÂÐ´Ø·¸¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¡¢¡Ö¥»¥³¥à¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤¤¤ë¤À¤±¤Ç°ã¤¦¤·¡£»ä¤¬µÕ¤Ë¼éÈ÷ÎÏ¼å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¾åÅÄ¤Ï¡ÖÁ´Éô¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç·è¤Þ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤ó¤À¡£
¤¿¤À´Ý»³¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÉÔ°Â¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È19ºÐº¹¤Î·ëº§À¸³è¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾åÅÄ¤Ï¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ°·¤¦¤Ê¡×¤È¶¯¤á¤Ë¤Ä¤Ã¤³¤ó¤À¡£