GENERATIONS片寄涼太（31）が19日、ヴィラフォンティーヌプレミア羽田空港のスパ施設「ELLE SPA」開業プレスイベントに出席した。

第3ターミナル直結の複合施設内のホテル「ヴィラフォンティーヌプレミア羽田空港」内に開業したラグジュアリースパ。プライベートルームには温泉やサウナがあり、スパを受けられるなどぜいたくな空間となっている。

片寄は「メンバーにもおすすめしたい。（白濱）亜嵐くんはサウナ好きなので、よだれ垂らして飛んでくると思います」と話しつつ、「比喩ですからね。本当には垂らさないと思います。亜嵐くんのために言わせてください」とすかさずフォローを入れ、笑いを誘った。

15日から2日間、全国ツアーの三重公演を開催。その際にも「ホテルで亜嵐くんから『サウナ2種類あって、絶対行った方がいい！』と熱弁されたので、一緒に行きました」と明かした。

さらに「泊まった場所が伊勢だったので、ライブの翌朝5時ぐらいから1人で伊勢神宮にお参りに行った」といい、「1時間ぐらい回って帰ろうとしたら僕の前に人だかりがあって、職業柄『お？ 僕を…？』と思ったら、皆さん日の出を待って、鳥居の中に入る朝日を写真に収めようとしていた」と苦笑い。片寄も日の出を見ることに成功し、「1人で行って、日が昇る前の静まりかえった中でのお参りはぜいたくでした」と振り返った。