HEAVEN Japanの新色パールグレー♡「ずっともっとブラ」登場

HEAVEN Japanの人気ブラシリーズ「ずっともっとブラ」に、新色パールグレーが登場♡年齢やホルモンバランスで変化する女性の体に寄り添い、締め付けずに美しいシルエットを実現します。脇高設計や柔らかボーン、3Dワイヤー採用で快適さも抜群。C65～K90までの50サイズ展開で小胸さんからグラマーさんまでぴったりフィット。価格は7,480円（税込）です♪

快適さと美シルエットを両立

「ずっともっとブラ」は、脇や背中のお肉を集めつつ、締め付けずにフラットな背中を実現。前中心が高く、柔らかいバストを自然に持ち上げ、2本のボーンがメリハリをサポートします。

アンダーベルトやホックも体に優しく、1日中快適に着けられるのが特徴です。

年齢や体型に合わせた設計

サイズはC65～K90までの50サイズ展開。ストラップはカップサイズに合わせて太さを調整し、肩こりも軽減。カップ付きインナーでは叶わないしっかりサポートで、美しいバストラインと立体感をキープ。

裏地プリントや3Dワイヤーで痛みやチクチクも防止されています。

冬の装いに馴染む新色パールグレー

新色パールグレーは、肌になじみやすく定番としても活躍。アップデートされたレースでシックな印象にさりげない華やかさをプラス。冬のファッションにも合わせやすく、毎日を上品に彩ります。

オンラインショップで7,480円（税込）で購入可能です。

HEAVEN Japanで毎日快適＆美しいブラを♡

HEAVEN Japanの「ずっともっとブラ」新色パールグレーは、締め付けずに美しいシルエットを叶える快適ブラ♡C65～K90までの50サイズ展開で、どんな体型の方もぴったりフィットします。

3Dワイヤーや脇高設計、裏地プリントなど細部へのこだわりも魅力。価格は7,480円（税込）、オンラインショップで購入可能です♪