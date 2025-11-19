「ちょっとだけエスパー」ラスト5分で新キャラ登場 正体判明に繋がるキーワードも？「2人しか知らないはず」
【モデルプレス＝2025/11/19】俳優の大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜）の第5話が、18日に放送された。新しいキャラクターの登場に反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
本作は、主演・大泉✕脚本・野木亜紀子氏という最強タッグで世界に贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマンが再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う？さらに、“人を愛してはいけない”という不条理で不可解なルールまで課されたうえに、見知らぬ女性と夫婦として生活しなければならない、という“ちょっと不思議なSFラブロマンス”となっている。
文太（大泉洋）のEカプセルを飲んだ四季（宮崎あおい※「崎」は正式には「たつさき」）にエスパーが発現。吹っ飛ばしエスパーとなるが、文太たちはノナマーレの社長・兆（岡田将生）になかなか報告できずにいた。
そんな中、兆から緊急招集がかかり、エスパー4人に1万人の命がかかる特別ミッションが与えられた。さらに文太には居残りを命じ、ヴィランである未確認因子の件について報告。予定外の問題が最初に発生したのは、文太の入社前である7月だったことを明かした。また、兆たちの世界を表すデシジョンツリーに散りばめられた分岐点・ジャンクションを説明しながら、「この件はほかの人には内密に」と念押しした。
特別ミッション当日、「青いケースを奪いウイルステロを止めろ」という指示で文太たちは奮闘。そこに、ヴィラン・久条（向里祐香）、市松（北村匠海）、紫苑（新原泰佑）がミッションを阻止しにくる。触れると心が読めるエスパーの力で、ヴィランの3人も1000万人を救うために動いていると知る文太。すると、「ジャンクションを戻しにきた」と謎の白い男（麿赤兒）が現れ、久条、市松、紫苑を消し去った。
白い男が発した「ジャンクション」という言葉は、兆が文太に秘密にするよう言ったもので、視聴者からは「2人しか知らないはず」「白い男は未来の文ちゃん？」「何者！？」「人を消すエスパー？」「キーワードかも」など、ラスト5分で登場した謎の白い男の正体考察が寄せられている。（modelpress編集部）
◆大泉洋主演「ちょっとだけエスパー」
◆「ちょっとだけエスパー」新キャラ登場
◆「ちょっとだけエスパー」新キャラ、正体考察続々
