従来型と並行して新型を開発

新型『三菱デリカミニ』の試乗会で、商品企画 担当マネージャーである三菱自動車工業（以下、三菱）商品戦略本部 CPSチームの塩谷明大氏と、主に足まわりなどを担当した性能計画実験部の阿部公彦氏に話を伺った。

ご存知のとおり、従来型（初代）のデリカミニはまっさらのブランニューモデルではなかった。2023年4月に発表された従来型は、2020年2月に発表された『eKクロススペース』のビッグマイナーチェンジモデルだった。



新型三菱デリカミニと公式イメージキャラクターの『デリ丸。』。 平井大介

それゆえ、姉妹車である『eKスペース』（こちらは今回の新型デリカミニと同時にフルモデルチェンジされて存続）と内装はあまり変わらなかったり、走りの部分でも差別化しにくいなど、多くの制約があったという。

従来型はわずか1年4ヵ月ほどで新型にフルモデルチェンジされることになるが、実は新型は従来型とほとんど並行進行で開発が進められたそうだ。

そして、従来型はイメージキャラクター『デリ丸。』や、俳優の水川あさみさんが登場するキャンディーズの『年下の男の子』をアレンジした楽曲を採用したTV CMも人気を集め、ヒット商品となる。そういった状況にも後押しされ、新型も従来型のコンセプトはそのままに、デリカミニとしてやりたかったことを突き詰めることができた。

アウトドアのイメージをさらに高めたスタイリングを採用し、フロントウインドウを立ててルーフ前端を伸ばすことで、クラス最高レベルの室内空間を確保。フラットにすれば車中泊も可能なほどで、リアシートバックを残すリラックスモードなど、さまざまなシートアレンジができる。

このように、単なる軽スーパーハイトワゴンではないクルマを目指して開発されたのが、新型デリカミニなのだ。

『デリ丸パッケージ』ネーミングの由来

新型デリカミニでは『デリ丸パッケージ』装着グレードが、10月末の段階で受注の67％を占めているという。これ、そもそもは『デリカミニまるっとパッケージ』の略だったが、『デリ丸。』人気もあって『デリ丸パッケージ』になったそう。

12.3インチ ディスプレイを採用したグーグル搭載インフォテインメントシステム、3Dマルチアラウンドモニター、デジタルルームミラー、ドライブレコーダー、ETC2.0、セキュリティアラーム、そしてミツビシコネクトなどを標準装備とし、非装着車より52万300円高となるが、内容を考えれば納得できる価格差だろう。



デリ丸パッケージは、グーグル搭載インフォテイメントシステムを装着。 平井大介

何よりも秀逸なのは、軽自動車初のグーグル搭載インフォテインメントシステムだ。試乗時に実際に試してみたが、音声認識は的確で、レスポンスも良い。ちなみに、方言やイントネーションの違いなどにも対応してくれるそうだ。

新車効果もあって、現在のところ受注は上級グレードのT、G プレミアムがほとんどを占める。また、姉妹車のeKスペースはまだ宣伝も行っていないこともあり、販売比率は圧倒的にデリカミニのほうが多いが、新車効果が落ち着いたころにはデリカミニとeKスペースの割合が、8:2くらいになるのではと思われている。

また、デリカミニは他車からの乗り換えが多く、しかも今までの三菱車よりは女性比率や30代以下の若年層の比率も高まっているという。ユーザー層を広げた新型デリカミニの人気は、とうぶん続きそうだ。

サイズや排気量に制限がある中で

これは従来型でもそうだったのだが、デリカミニは『デリカ』の名を与えられた効果もあってか、軽スーパーハイトワゴンとしては4WD比率が高い（約53％）。新型では5つのドライブモードを設定するなど、あらゆる状況で安全、安心、快適な走りの実現を目指している。なお、このドライブモードは2WD（FF）にも装備されている。

ダイヤル式のドライブモードセレクターは『グラベル』と『スノー』を追加し、中央にヒルディセントコントロールのスイッチを配するなど、アウトランダーPHEVのそれを彷彿とさせる本格的なもの。ユーザーの気分も高揚しそうだ。



キャラクター的なキュートさとカッコ可愛いさ、それにギア的な道具感と走りの良さをうまくバランス。 平井大介

サイズや排気量に成約のない登録車と異なり、全長3400×全幅1480mm未満、排気量は660cc未満と決められた軽乗用車では、走破性や動力性能をいかに引き出すかは難しい。

そのために、エンジン、駆動系、CVT、ブレーキなど、さまざまな部分を統括して制御させることで、新型デリカミニの走りの良さを実現した。その落とし込みには苦労したという。

また、カヤバ製の『プロスムーズ』ショックアブソーバーは4WD車では専用チューニングを施し、より荒れた道でも快適な乗り心地を実現している。タイヤサイズも20mmアップし、最低地上高は10mm高められている。新型デリカミニでの走りをより満喫したいのなら、やはり4WDを選択したほうが良さそうだ。

出足は好調の新型デリカミニ。まだ先の話にはなるが、こうなると『次』が難しくなるとだろう。キャラクター的なキュートさとカッコ可愛いさ、それにギア的な道具感と走りの良さをうまくバランスしたのが『デリカミニらしさ』。そんなデリカミニらしさは、今後どう進化していくのか注目だ。

三菱デリカミニのスペック

三菱デリカミニTプレミアム（4WD）デリ丸パッケージ

全長×全幅×全高：3395×1475×1815mm

ホイールベース：2495mm

車両重量：1050kg

エンジン：直3 DOHCターボ

総排気量：659cc

最高出力：47kW（64ps）/5600rpm

最大トルク：100Nm（10.2kg-m）/2400-4000rpm

トランスミッション：CVT

駆動方式：フロント横置き4WD

燃料/タンク容量：レギュラー/27L

WLTCモード燃費：17.8km/L

タイヤサイズ：165/60R15

車両価格：290万7300円



従来型は『デリ丸。』や俳優の水川あさみさんが登場するTV CMも人気を集めた。 平井大介