従来型を踏襲しているが、けっこう違う

新型『三菱デリカミニ』の販売は、なかなか出足好調のようだ。発売は10月29日だったが、それまでの受注台数は1万台をオーバーしている。そんなデリカミニにようやく試乗することができた。

スタイリングは基本的に従来型をキャリーオーバーしているが、実はよく見るとけっこう違う。イメージキャラクター『デリ丸。』を彷彿とさせる顔つきは半円形LEDポジションランプが大型化され、ヤンチャな瞳が少し強調された。グリルも新デザインになっている。



フルモデルチェンジを果たし2代目となった三菱デリカミニに試乗。 平井大介

サイドビューではフロントウインドウを立ててルーフ前端を約10cm伸ばし、クラストップレベルの室内空間を確保した。従来型で特徴的だったDピラーのキックアップを廃したのは、幅広のDピラーで骨太な印象を与えるためだという。

シルエットは他の軽スーパーハイトワゴンと見分けがつきにくくなったが、サイズに制限のある軽自動車で効率を追求すれば、同じようなシルエットになってしまうのは仕方ないことかもしれない。

今回の試乗車は、トップグレードとなるT（ターボエンジン）プレミアム 4WD『デリ丸パッケージ』。10月末の段階で受注の約4割がこのグレードを占めるという。ちなみに、4WDの比率は53％と軽スーパーハイトワゴンとしてはかなり高く、またデリ丸パッケージ装着率も67％と3分の2を占めている。

このあたりは新車効果もあるのだろうが、やはりデリカミニなら4WD、装備もしっかり充実させたいというユーザーの思いが感じられる。

できれば装着したいデリ丸パッケージ

インテリアは大きく変わった。試乗車は前述のデリ丸パッケージ装着車で、12.3インチディスプレイ採用のグーグル搭載インフォテインメントシステム、3Dマルチアラウンドモニター、デジタルルームミラー、前後ドライブレコーダー、ETC 2.0、セキュリティアラーム、そしてミツビシコネクトなどを標準装備しているので、もはやオプションは不要といった内容。しかも軽乗用車とは思えない上質な雰囲気だ。

このデリ丸パッケージを装着すると車両価格は52万3000円高となるが、デリカミニと存分に付き合いたいなら装着したいところ。リセールバリューも高くなるだろう。



Aピラーは運転席から見ると細く見えるが（左）、実際はもっと太い（右）。 平井大介

運転席からの視界は良い。Aピラー前のサブピラーは形状を工夫して運転席からは細く見えるので、右折時などの斜め視界もあまりスポイルされていない。

今回の試乗コースは信号もあまりない郊外路で、40〜60km/hくらいで走るシチュエーションが大半。オートバイがツーリングに来るような適度なワインディングロードも含まれていた。

パワーユニットはマイルドハイブリッドが廃されたが、CVTをチューンしたこともあり、発進からモタつくこともなく軽快。過度な回転上昇を抑えたというだけあって、アクセルペダルを踏み込んでも必要以上にエンジン回転を上げることなく加速してくれる。

郊外路では3000rpm前後の回転数で走ることが多いが、ノイズは比較的おさえられている。軽スーパーハイトワゴンでは初採用した特殊遮音フィルムガラスや二層遮音シート、ドア下端シーリングなどによる遮音効果が効いているようだ。

カヤバ製『プロスムーズ』ダンパーの効果

軽スーパーハイトワゴンゆえ、ワインディングロードをガンガン攻めるような走りは試していないが、ハンドリングは好レスポンスで、ロールも適度で、しかも乗り心地はいい。これには、カヤバ製の『プロスムーズ』ダンパーなど足まわりのチューンが効いているようだ。4WDはさらに専用チューニングされている。

今回は残念ながら高速道路を走る機会はなかった。MIパイロットなどの運転支援機能は、いずれあらためて試してみたい。



試乗会場で片側の前輪をローラーに載せてスタックした状態を試すことができた。 平井大介

また、悪路も走れなかったが、試乗会場で片側の前輪をローラーに載せてスタックした状態を試すことができた。5つになったドライブモードは『ノーマル』でもグリップコントロールが効いて、アクセルを踏み込んでいれば空転している前輪をブレーキ制御して他の車輪にトラクションがかかり脱出できるが、『グラベル』にすればアクセル開度が小さくてもスムーズに脱出できる。

これらの機能も、ウインタードライブなどで試したいところだ。またヒルディセントコントロールは4〜30km/hまで対応するようになり、ショッピングモールの自走式立体駐車場などでスロープを下るときにも使えそうだ。

グーグル・アシスタントはレスポンスも良く、カーナビの設定やエアコンの調節なども音声入力で対応してくれる。3Dマルチアラウンドモニターでは、車両の下が透けて見えるような映像を映すフロントアンダーフロアビューもあり、タワーパーキングやセルフの洗車機に入れるときなどに便利だ。

運転席で身長172cmの筆者がベストポジションを取り、その後ろでリアシートを一番前にして座っても、ニースペースはコブシ半分くらいある。いちばん後ろに下げたら、シートバックの折りたたみテーブルに手が届きにくいくらいだ。シートアレンジも多彩で、収納スペースも多い。

フル装備とはいえ、軽スーパーハイトワゴンで300万円近い車両価格は少し高いと感じるかもしれない。だが、装備の充実度はひとクラス上のコンパクトカー以上ともいえる。大きいクルマは要らないけれどファーストカーとして街乗りからロングドライブまで、オールシーズンで永く付き合いたいのなら、このデリカミニは悪くない選択だろう。

三菱デリカミニのスペック

三菱デリカミニ Tプレミアム（4WD）デリ丸パッケージ

全長×全幅×全高：3395×1475×1815mm

ホイールベース：2495mm

車両重量：1050kg

エンジン：直3 DOHCターボ

総排気量：659cc

最高出力：47kW（64ps）/5600rpm

最大トルク：100Nm（10.2kg-m）/2400-4000rpm

トランスミッション：CVT

駆動方式：フロント横置き4WD

燃料/タンク容量：レギュラー/27L

WLTCモード燃費：17.8km/L

タイヤサイズ：165/60R15

車両価格：290万7300円



三菱デリカミニ Tプレミアム（4WD）デリ丸パッケージ 平井大介