【無料】RCSがpovo2.0やJ:COMモバイルでも提供開始へ、iPhoneとAndroid間でも手軽に動画のやり取りができて留守電代わりにも
従来のau回線ではau、UQ mobile、povo1.0に限定されていたサービスを、より多くのユーザーが使えるようになります。詳細は以下から。
KDDIの公式ページによると、同社は12月16日からRCSの提供対象に「povo2.0」とJ:COMモバイルなどのau回線を使ったMVNOを加えるそうです。
RCSはいわばSMSの進化版で、電話番号さえあればメッセージのみならず動画などの大容量ファイルが無料で送れるというもの。
AirDropなどと違いAndroid-iOS間でもやり取りでき、スタンプやグループメッセージ機能も備えるほか、録音を残して留守番電話のようにも使うことができます。
「au Starlink Direct」に対応する端末・回線なら衛星通信でも送ることができ、普及が進めば災害時などの強い味方にもなり得るため、まずは試してみることをオススメします。
