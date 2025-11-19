杜このみ、超ミニで美脚スラリ 全身『HYSTERIC GLAMOUR』で決めた“ロック”な私服コーデに反響「かっこいい」「スタイル抜群」「モデルもいけますね」
2児の母で歌手の杜このみ（36）が18日、自身のインスタグラムを更新。「今日の私服」と書き出し、全身『HYSTERIC GLAMOUR（ヒステリックグラマー）』のアイテムでスタイリングした、“ロック”な雰囲気のスタイリングを披露した。
【写真】「足がすらっと長い〜」「モデルもいけますね」杜このみの“ロック”モードの私服コーデ
杜は「スタッフさんから、お着物もだけどこのみちゃんの私服いつもインスタで見るの楽しみにしてるーと嬉しいお言葉を頂いたので、今日も…」とつづり、3枚の全身ショットをアップした。
この日は、文字やイラストがデザインされたトップスにビッグサイズのジャケット、超ミニ丈ボトムスをあわせたコーディネート。足元は厚底のミドル丈ブーツ＆ロングソックスで決め、ミニ丈ボトムスの裾からは美脚を大胆にのぞかせている。
投稿では「どハマりして、気が付けば全身 #hystricglamour 20年前にも大好きだったブランドをまたこうして着られるなんて…やはり、好きな物はいくつになっても好きですよね♪」と、『HYSTERIC GLAMOUR』が10代の頃からお気に入りのブランドであることを紹介。
ジャケットは「とっっても暖かくて真冬の北海道でも着れそうなところも最高」ととくに気に入っているようで、「長く大切に着たい宝物です」と話していた。
この投稿に対し、ファンからは「可愛い〜っ」「かっこいいですね！」「アート、ポップカルチャーな服似合ってますね 私服コーデいつも楽しみにしてます」「スタイルが良いのでバッチリですよね」「足がすらっと長い〜」「スタイル抜群」「2人のお子さんのママには見えないですね」「モデルもいけますね」「私服からブランド愛が溢れていて、“このみ流ファッション哲学”を感じました」など、絶賛コメントが相次いで寄せられている。
杜は2020年8月、大相撲の高安（※高=はしごだか／35）との結婚を発表。21年2月に長女（4）、22年8月に長男（3）が誕生している。
