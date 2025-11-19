『コナン』ポーズ可愛い！和葉＆紅葉の制服＆ルーズソックス 公式絵に大反響「から紅感あって」「すてき」
漫画『名探偵コナン』のトレーディングカードゲーム（TCG）の拡張パック「魅惑のマジック」（22日発売）の収録カードが公開された。「遠山和葉＆大岡紅葉」【MR】【MRP】は、制服姿の和葉＆紅葉、ジャージ姿の和葉＆制服でルーズソックスを履く紅葉の姿が2ショットで描かれており、ネット上で話題となっている。
【画像】めっちゃギャル！ルーズソックス姿の和葉＆紅葉 公開された『コナン』カード
制服＆ルーズソックスの組み合わせで、普段見ることはできない2人の姿にファンは「和葉ちゃんと紅葉さんすてきだなぁ。恋のライバルでもあり友達でもある」「はぁ〜〜可愛いねぇ〜」「MRPも可愛いけどMRがから紅感あってめちゃくちゃ良き」「可愛いが過ぎるわ」「などの声をあげている。
今回のパックは、様々なキャラクターの「レトロ」をテーマにしたパラレルカードが登場。イラストはコナンカードオリジナル描き下ろしとなっている。
また、青山剛昌原作『まじっく快斗』のキャラクターが登場。コナンカードオリジナル描き下ろしイラストから、原作コマを使用したカードも登場する。
漫画『名探偵コナン』は、黒ずくめの男らに毒薬を飲まされて子どもの姿になってしまった、主人公の高校生探偵・工藤新一が江戸川コナンと名乗り、黒ずくめの組織を追いながら数々の難事件を解決していく推理漫画。
1994年から連載がスタートし、2017年には1000話を突破するなど正規の連載作品では同誌史上最長の連載期間になっている。96年にテレビアニメ、97年に劇場版アニメもスタートし、現在までシリーズが続いている。
