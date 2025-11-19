「たまごっち」30周年記念『大たまごっち展』開催決定 液晶の中へとダイブするかのような体験に
「30周年記念 大たまごっち展」が、来年1月7日から2月2日の期間、東京・六本木ミュージアムにて開催されることが決定した。その後は全国での巡業を予定している。
【全身ショット】カラフルでカワイイ！沢山のたまごっちとともに登場した佐々木彩夏
1996年にバンダイから発売されたデジタルペット「たまごっち」は、2026年で30周年を迎える。発売当時の女子高校生を中心に大ブームとなり、国内外で社会現象を巻き起こし、その後、赤外線通信（2004年）、カラー液晶（2008年）、タッチ液晶（2021年）、Wi-Fi機能（2023年）の搭載など時代に合わせた機種を全38種類販売。現在50以上の地域で展開され、2025年7月31日には国内外累計出荷数1億個を突破した。
本展は、たまごっち誕生30周年を記念して開催される記念展となる。30年を振り返るだけでなく、まるでたまごっちの中に入り込んだかのような体験を通して、ヘンテコで愛らしい生き物「たまごっち」の魅力を深掘りする。
また、クリエイティブディレクターのMitsuhiro Higuchi/ミツヒロヒグチ氏とコラボレーションした30周年記念 大たまごっち展限定の【Original Tamagotchi Collaboration Mitsuhiro Higuchi】も発売することが決定した。
■「30周年記念 大たまごっち展」概要
たまごっちの液晶の中。その向こう側へとダイブする。30年の歴史を巡りながら、“たまごっち”というヘンテコな生き物について考える。「私がいないと生きていけない…」と思わせ、何千万人もの人間がお世話せざるをえなかった“たまごっち”の生存戦略を垣間見ることのできる30周年記念展。さあ、ゲートの先へ。キャラクターじゃない、生き物“たまごっち”のリアルが、あなたを待っている。
