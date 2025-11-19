Image: Raymond Wong - Gizmodo US

今年のIFA（国際コンシューマ・エレクトロニクス展）から米Gizmodoが注目していたヘルス・フィットネストラッキング端末「Polar Loop」。

ディスプレイなし、サブスク不要。データ収集に特化したウェアラブルセンサー

ディスプレイがないウェアラブルな上、サブスクもないという潔さが魅力です。9月に世界発売されたLoopを、米Gizmodoがレビューしました。

スクリーンなしのフィットネストラッカーって、ちゃんと仕事してる？って思っちゃうことあります。データをコンスタントに目視できないから、そう思ってしまうんですよね。ただ、この手のトラッカーの魅力は、まさにそこにあるのかもしれません。

1977年に初のワイヤレス心拍モニターをリリースしたPolar（ポラール）の新作 Polar Loop。スクリーンなしのトラッカーといえばWhoop 5.0がすでにあるので、真新しさのワクワク感は特にありません。

Whoop 5.0は199ドルで1年分のサブスク込み。ただし2年目からはサブスク料金が発生します。一方、Loopは同じく199ドルですがサブスクなし。アプリも機能も全部コミコミの買い切りです（日本国内価格：2万9700円。今なら限定20% OFFで2万3700円）。

数週間Loopを試してみましたが…これはいい！ 非常にいい！

長期的に見てライバルのWhoopより割安というだけでなく、必要最低限のデータしか取らないところがいい！

そう言うと、それデメリットじゃね？と言われそうですが、そこがいいんです。画面なしのフィットネストラッカーの狙いが、データを見ることではなく、ワークアウトそのものを楽しむことにあるのだとすれば、連携する専用アプリもそこをゴールとすべき。

このある意味LOWな感じ、Loop以外やっていないと思うんです。まさに最近よく言われる「これでいい」が「これがいい」になる端末です。

つまりちょうどいい

ヘルスモニタリングでいうとPolarは老舗。1970年代後半から1980年前半に、初のワイヤレス心拍モニターSport Tester PE2000を開発。ターゲットはガチアスリート、特にクロカンスキーヤーでした。

胸周辺にトランスミッターをストラップで装着。これがレシーバーとなる腕時計に接続し、リアルタイムで心拍数を確認できる仕組みで、当時はとても革新的なアイデアでした。ですが、当然ながら胸に巻くストラップなんて24時間着けっぱなしは無理で、今日の常にモニタリングできるウェアラブル端末とは狙いが違います。

今日のウェアラブルは、心拍数に限らず、歩数や眠り、ありとあらゆるヘルスデータを収集します。Polar Loopも基本は同じで、専用アプリPolar Flowで眠りや歩数、心拍数を確認可能。

心拍数、歩数の数字は、Apple Watchが取得するものと同じでした（レビュー中、2個付けしてました…）。同時期にレビューしていたOura 4 Ceramicとも、睡眠トラッキングはほぼ同じ。睡眠トラッキングの精度を素人が測る術はありませんが、自分の就寝・起床時間から考えると、そんな感じだろうなという印象。1度、朝4時にうちの猫がエサをねだって起きたのですが、それはきちんと記録されていました。

個人的にLoopの睡眠トラッキングで好きだったのは、朝、どれほどよく眠れたか自分の感覚を絵文字で入力するところ。だからなんだって話なのですが、眠りはまだわからないことだらけなので、そこに自分の感覚を加えるっていいなとは思いました。

きっぱり取捨選択

睡眠絵文字など細かいところは置いておくとして、全体を通してLoopに好印象を持ったのは、取捨選択の潔さ。Polar Loopはフィットネストラッキングアプリであり、そこにコミットしています。アプリを開くと「Cardio Load Status」というページからスタートしますが、これは最近の運動データをもとに、今どういう状態にあるかを示すもの。何が目的なのか、わかりやすいですよね。

レビュー中、Loopだけ着けてランニングに何度か出かけましたが、ひさしぶりの爽快感でした。走るペースや時間、距離を考えることなく、ただ自分の好きに走ることを楽しめたからだと思います。

これ、実は、ほとんどのスマートウォッチやフィットネストラッカーではできない体験なんです。だって、数字が見えちゃうから、通知来ちゃうから、データに翻弄されちゃうから。

アプリも非常にシンプル。データは決して少なくもないけど、情報過多でもない。データを意識しすぎない、ストレスに感じない程度の、自分としてはちょうどいいバランス。ただ、来年大型アプデを予定しているそうなので、どう変わるかそれはそれで楽しみでもありますが。

ちなみに、これはあくまでも僕個人の運動への向き合い方に合っているという話。みんなに完璧なトラッカーなんて存在しないと断言できます。それぞれ、運動へのコミットや目的が異なりますから。

1つ、これだけは知っておかないといけないことがあります。LoopはGPSなし。つまり、移動距離の計算は、衛星データでなく内部センサーが行ないます。

バッテリー持ち＆装着感いい！

Loopのバッテリー持ちは8時間。スマホ（アプリ）と同期せずにデータを保存しておけるのは最大4週間。

ほぼサブスクなしのWhoop 5.0とも言えますが、Whoop 5.0ともう1つ大きく違うところがありました。それは装着感。個人差があるとは思いますが、Whoopはどうしても僕の手にはなじまず、着け心地が悪かったんです。

一方のLoopは最高。永遠に着けてても気にならないレベルのフィット感。トラッキングガジェットって、そもそも長時間着けている想定なので、装着感は絶対に譲れないと思います。

サイズ感でいうと、27×42×9mmサイズのトラッカーが布地のバンドに包まれており、重さは29g。カラバリは3色で、黒、ブラウン、グレージュ。

運動に集中できる

運動中に画面が気になりすぎてしまう人には、いっそ画面なしがいい。Polar Loopは集中力を途切れさせないという点では理想のバディです。

同じく画面なしトラッカーのWhoopと比較すると、サブスクのありorなしと装着感が異なります。さらに機能ではWhoopが上で、心拍数・心拍変動・睡眠・運動などの他に、Whoopは体温や酸素飽和度、インサイトも提供可能。

つまり、よりヘルス・フィットネスデータを深掘りしたいならWhoop、ライト層ならLoopといってもいいかと。もっというと、ワークアウトガチ勢はスクリーンあり端末がいい、フィットネス以外にも日常で使うならスマートウォッチがいいかも。

ウェアラブル業界の選択肢を広げる存在として好印象なPolar Loopです。

いいところ：バッテリー持ちが長い、装着感が非常にいい、画面に邪魔されない、サブスク不要 残念なところ：収集データが少ない、アプリが基本的すぎる、GPSがない

