「コキアに柴犬がまぎれています。わかりますか？」



【写真】ここです！ここに柴犬がいます！笑

そんな謎かけのような言葉とともに投稿された1枚の写真が、大きな注目を集めています。写っていたのは、茨城県ひたちなか市の国営ひたち海浜公園にある「みはらしの丘」のコキア紅葉。鮮やかなコキアレッドから、ふんわり色づいた茶色まで、丸くもふもふとしたコキアが一帯を彩っています。



視界いっぱいに広がる絶景に見とれていると…手前に耳のような形がふたつ。よく見ると、コキアを眺める柴犬「ラン」ちゃん（2歳・女の子）の後頭部が写り込んでいました。色味も形もコキアそっくりで、まるで景色に溶け込んでいるよう。そんな完全同化ショットが6.4万件超の“いいね”を集め、大きな話題となっています。投稿者のXユーザー・柴犬ランちゃん お転婆日記さん（@runchan_shiba）にお話を伺いました。



コキアと溶け合う柴犬！？ リプ欄は大盛り上がり

ーー撮影時の状況について教えてください。



「高齢の母が、ひたち海浜公園のネモフィラやコキアの景色をニュースで見るたびに『一度、生で見てみたい』と言っていたんです。この日、仕事が休みだったので連れて行きました。ペット同伴OKと知り、ランも一緒に行けるのが嬉しかったですね。とにかく広々としていて、ランはとても楽しそうでした」



ーー写真を見た瞬間、思わず笑ってしまいました…！



「その場では『何となく似てる気がするな』くらいの印象でした。でも、あとから写真を見返したら思っていた以上におもしろくて。ぜひ、みなさんにも見てほしいと思って投稿しました」



ーー撮影後は、どのように過ごされたのでしょうか。



「園内をのんびり歩いて楽しみました。ちょうど見頃が終わりに近い時期だったこともあり、人もわんちゃんも多かったです」



ーーランちゃんはどんな性格の子ですか？



「とても柴犬らしいタイプだと思います。散歩の途中で突然立ち止まり“拒否柴”を発動することもしょっちゅうで、かなりマイペースです。車でのお出かけが好きで、助手席にちょこんと座るんですよ。外で無駄吠えすることもなく、車内でもおとなしく待ってくれるので助かっています」



リプライには、ランちゃんを探す楽しさを共有する声が相次ぎ、驚きと笑いで大にぎわいとなりました。



「柴犬畑…」

「ど、どこだ！！」

「馴染んでますね」

「これは難しい！！」

「これ全部、柴では？」

「めっちゃかわいいです」

「柴犬の大群に見えてきました」

「うまいことかくれんぼしてますね」

「1番手前のコキアが1番きれいですね」

「これは難しいぞ…いちばん赤いのか？」

「ぜんっぜんわかりませんw 一番手前にツノの生えたコキアが見えるだけです」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）