¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¡×¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Êó¹ðÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡ÖµÛ·ìµ´¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ²£Å¾¡×¤ÎÀ¼
Kis-My-Ft2¤ÎµÜÅÄ½ÓºÈ¤µ¤ó¤Ï11·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÀÖ¤¤¥«¥é¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜÅÄ½ÓºÈ¡¢ÀÖ¤¤¥«¥é¥³¥ó»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥³¥¹¥×¥ì»£±Æ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ªÀÖ¤Î¥«¥é¥³¥ó¤Ê¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤í¤¦¡×¡Ö¥á¥¤¥¯¥Ò¥ó¥È¤Ê¤·⁉¡×¡Ö·ÈÂÓ¤Î¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤·¤¿¤é¤³¤ì½Ð¤Æ¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ²£Å¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿£÷¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤«³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¥«¥é¥³¥ó¤Ä¤±¤ë¤È²¿¤À¤«À³Ê¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤¢¤Î¡¢¡¢¥¯¥é¥Ô¥«¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤¿Á´Á³Ê·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ë¤Í¡×¡ÖµÛ·ìµ´¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡Ö¤Ê¤ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤«³Ú¤·¤ß¡×µÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥³¥¹¥×¥ì»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿¤è¤ó¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡ªÀÖ¤Î¥«¥é¥³¥ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÀÖ¤¤¥«¥é¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÈäÏª¡£²¿¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦1Ëç¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ì¡ª¡×µÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï10·î26Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖÃÓ¥Ï¥í¤¬³Ú¤·²á¤®¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥³¥¹¥×¥ì¤·¤¿¤¯¤Æ¥ë¡¼¥ë¤È¤«¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤È¤«¤¤¤í¤¤¤íÊÙ¶¯»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¤¤ë¡©¾Ð¡×¤ÈÌä¤¤³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¤Î¥Ï¥¦¥ë¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö»¦À¸´Ý¤µ¤Þ¡Ä¡×¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ì¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
