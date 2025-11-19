フライパンで作る「ちゃんちゃん焼き」のレシピを紹介！ 野菜の水分で味が薄まらないためのポイントも解説

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『おつかれごはん#217 「ちゃんちゃん焼き」【北海道石狩地方】』というりおんさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

旬の秋鮭とたっぷりのお野菜を食べれる料理「ちゃんちゃん焼き」を作っていきましょう！

ちゃんちゃん焼きは北海道は石狩地方の漁師飯と誕生した郷土料理。

漁から帰ったあと港で鉄板の上で、鮭とお野菜、味噌だれをたっぷりかけて作ったのが始まりと言われています。

ちゃっちゃと作れる

鉄板でちゃんちゃん鳴らしながら作ったから「ちゃんちゃん焼き」

今回はりおんさん風のポイントを紹介しますね。

鮭と野菜を味噌だれで蒸し焼きにする「ちゃんちゃん焼き」。北海道・石狩地方の郷土料理として知られるこの一品を、家庭のフライパンで作れるよう工夫したレシピが紹介されています。

まず、玉ねぎ・にんじん・しめじ・キャベツを合わせておよそ250グラム用意します。切り方は「お好みで大丈夫」とのこと。簡単に作れるこの料理らしい懐の深さが感じられます。

味噌・砂糖・料理酒・みりんを混ぜてタレを作ります。味噌は普段使っているものでOKです。

今回使うのは秋鮭です。生鮭ならあとで軽く塩を振るだけ。塩鮭の場合は塩加減に応じて塩抜きをします。

鮭の準備ができたら、まずは皮目だけ焼いて焦げ目をつけます。片面が焼けたらいったん取り出します。

フライパンに残った油をキッチンペーパーで拭き取り、鮭の生臭さを抑えます。

再び油をひき、キャベツ以外の野菜から炒め始めます。玉ねぎが透き通ってきたらキャベツを加えます。

野菜のかさが減ってきたところで、焼いた鮭を戻し、ふたをして1分ほど蒸し焼きにします。

フライパンで作る場合は、野菜から出る水分で味が薄まりやすくなります。おいしく作るためのポイントは「先にしっかり炒めて水分を飛ばしておく」「味噌だれは最後に加える」の2つです。

最後に味噌だれとバターを加え、1分ほど温めたら完成です。可能であれば加熱しながら食べるのがおすすめです。

投稿者は「ちゃんちゃん焼き定食」にして味わいます。ほろりとほどける鮭の身に、野菜の旨みが溶け合った味噌だれが絡み、ご飯がどんどん進みます。

締めにチーズを加えたり、豆板醤を加えて辛味噌風にするなど、アレンジも簡単にできます。作ってみたい方は、ぜひ動画も参考にしてみてください。

視聴者コメント

しゃけだぁぁぁぁぁぁぁ！！！

お米いくらでもいけそう

バターもいい仕事しているよ

この主の動画は定食だから本当に嬉しい

絶対に美味い

文／高橋ホイコ