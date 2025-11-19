AIÅëºÜ¼Ö¤ËÃ¦ÃºÁÇ¥«¡¼¡¢±½¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Þ¤Ç¡ª¡¡ÀìÌç²È¤¬¸½ÃÏ¼èºà¤Ç¾¡¼ê¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¡ª¡¡¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡í¤ä¤ê¤¹¤®¥«¡¼¡íBEST10
º£Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ê10·î29Æü¡Á11·î9Æü³«ºÅ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë500Ä¶¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬½¸·ë¡£Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤ÇÅ°Äì¼èºà¤·¤¿¼«Æ°¼Ö¸¦µæ²È¤Î»³ËÜ¥·¥ó¥ä»á¤¬¡¢ÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¤ÇÁª¤ó¤À"¤ä¤ê¤¹¤®¥«¡¼"¥Ù¥¹¥È10¤òÈ¯É½¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¤ÇÁª¤ó¤À¡È¤ä¤ê¤¹¤®¥«¡¼¡É¥Ù¥¹¥È10
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú1°Ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ëà¤ä¤ê¤¹¤®á¤Î2Âæ¡ª¡Û
¡ÚÂè1°Ì¡Û¥È¥è¥¿ ¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥¯¡¼¥Ú¡¡Ë±Ñà¤Î±ê¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¯¡¼¥Ú¡£ÆüËÜ¤Î¾ÝÄ§¥«¡¼¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡¢¿Ê²½¤·¤¿
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤Ï»³ËÜ¥·¥ó¥äÁª¹Í°Ñ°÷Ä¹¡¢JMS¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ë2025¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤ä¤ê¤¹¤®¥«¡¼¡¢1°Ì¤«¤éÈ¯É½¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
»³ËÜ¡¡¼Â¤Ï1°Ì¤¬2Âæ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥è¥¿¤Î¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥¯¡¼¥Ú¤ÈIMV¥ª¥ê¥¸¥ó¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âà¤ä¤ê¤¹¤®¤Î¶Ë¤ßá¤Ç¹Ã²µ¤Ä¤±Æñ¤¤¡£
¡½¡½¤Þ¤º¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥¯¡¼¥Ú¡¢¤É¤³¤¬¤ä¤ê¤¹¤®¡©
»³ËÜ¡¡¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Ï¥È¥è¥¿¤ÎÃæ¤Ç¤âÊÌ³Ê¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬Û£Ëæ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤¬¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÆÈÎ©¤ò·èÃÇ¤·¡¢¥»¥À¥ó¡¢SUV¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¥¯¡¼¥Ú¤¬ÅÐ¾ì¡£¤â¤Ï¤äàÍ£°ìÌµÆó¤ÎÆüËÜ¼Öá¤Î¾ÝÄ§¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡½¡½¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤¬¥Ö¥é¥ó¥É²½¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³ËÜ¡¡¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Ï¡¢1967Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×ÁÏ»Ï¼Ô¡¦ËÅÄº´µÈ»á¤ÎÀ¸ÃÂ100Ç¯¤òµÇ°¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡£ËÅÄ²È¤¬¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢ËÄÂç¤Ê¥È¥è¥¿¼Ö¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢à¾è¤ë¿Í¤òÁª¤Ö¥¯¥ë¥Þá¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥È¥è¥¿¼Ö¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ¡¡»ä¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡Ö¥È¥è¥¿¡¦¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥È¥èà¥Àá¡¦¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢¥È¥è¥¿¤È¤¤¤¦´ë¶È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÌÀ³Î¤ËÆÀ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯àµï¾ì½êá¤¬Äê¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡½¡½¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¹¶¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¯¡¼¥Ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥«¡¼¡£¥»¥À¥ó¤Ï¥¿¥¥·¡¼¥É¡¢SUV¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¡¼¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¡¼¥Ú¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥É¥ì¥¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ï¡ÖË±ÑàÉü³è¤Î±ê¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤âÆÈÆÃ¤Ç¤¹¡£
»³ËÜ¡¡½õ¼êÀÊ¤Ï¥Õ¥ë¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¼°¤Ç¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥É¡¼¥ì¥¹¡£±¿Å¾ÀÊ¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¿¥ÊªÉ÷¤Î»ÅÀÚ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¡¼¥ÈÃÏ¤ÏÀ¾¿Ø¿¥¡£ÅÁÅý¤È³×¿·¤¬Í»¹ç¡ª
¡½¡½¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡¾ÜºÙ¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï£Æ£Ò½ÄÃÖ¤¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¡¢V8¡¦4¥ê¥Ã¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¡Ü¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎPHEV¤Ç¡¢àÀÅá¤ÈàÆ°á¤ÎÎ¾Î©¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¡£
¡ÚÂè1°Ì¡Û¥È¥è¥¿ IMV¥ª¥ê¥¸¥ó¡¡Ì¤´°À®¤Ç½Ð²Ù¡¢¸½ÃÏ¤Ç´°À®¤È¤¤¤¦°ÕÍßºî¡£¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÄ©¤ó¤À¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥®¥¢´¶¤À¤±¤Ç¤¿¤®¤ê¤Þ¤¯¤ë
¡½¡½Æ±Î¨1°Ì¤Î¥È¥è¥¿IMV¥ª¥ê¥¸¥ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡©
»³ËÜ¡¡¡ÖMobility for all¡×¤Î»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¡£¥È¥è¥¿¤ÏÅÚÂæ¤À¤±¤òÄó¶¡¤·¡¢¾åÉô¹½Â¤¤Ï¸½ÃÏ¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ì¤´°À®¤Î¾õÂÖ¤Ç½Ð²Ù¤µ¤ì¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ´°À®¤µ¤»¤ë¡£
¡½¡½¿·¶½¹ñ¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤Î²áÀÑºÜ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
»³ËÜ¡¡¹Ó¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤òÁö¤ì¤ë¥¿¥Õ¤µ¡¢½¤Íý¤·¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¡¢¤½¤·¤Æ²Á³Ê¤â¥Ð¥¤¥¯ÊÂ¤ß¤ËÍÞ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£IMV¥ª¥ê¥¸¥ó¤ÏàÁö¤ë¡¢¶Ê¤¬¤ë¡¢»ß¤Þ¤ëá¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¹½Â¤¤Ç¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¶¯¤¤¡£¡Ú¥®¥ó¥®¥óEV¤Ë¡¢6ÎØ¥«¡¼ÇúÃÂ¡ª¡Û
¡ÚÂè3°Ì¡Û¥¹¥Ð¥ë ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ÝE STI ¥³¥ó¥»¥×¥È¡¡Äã½Å¿´»×ÁÛ¤òEV¤Ç¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄÉµá¡£¥¹¥Ð¥ë¤é¤·¤µ¤òÇ»½Ì´Ô¸µ¤·¤¿¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÁö¤ê¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡£ÃË¿´¤ò»É·ã
¡½¡½1°Ì¤¬2Âæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¼¡¤ÏÂè3°Ì¤Ç¤¹¡£
»³ËÜ¡¡¥¹¥Ð¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ÝE STI ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¹¥Ð¥ë¤ÎEV¤Ç¤¹¤Í¡£
»³ËÜ¡¡¤Ï¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥Ð¥ë¤Ï¥È¥è¥¿¤È¶¦Æ±¤ÇEV¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ð¥ë¤ÎÆ£´ÓÅ¯ÏºCTO¡ÊºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤¬¡Ö¥¹¥Ð¥ë¤é¤·¤µ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇØ¤ÎÄã¤¤¥¯¥ë¥Þ¡×¤È»Ø¼¨¡£Äã½Å¿´»×ÁÛ¤òEV¤Ç¤ä¤ê¤¹¤®¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¤Û¤ÉÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡»°¸µ·Ï±ßÅû·¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÅÅÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄã¤¯ÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼¼Æâ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¡£½Å¿´¤Ï½¾ÍèÈæ¤Ç15¡ó°Ê¾å¤âÄã¤¤¡ª
¡½¡½Áö¤ê¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡¿·¤·¤¤¼ÖÂÎ¹äÀ¤Î¹Í¤¨Êý¤òºÎÍÑ¤·¤¿¼¡À¤ÂåSGP¡Ê¥¹¥Ð¥ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë¤Ë¡¢Á°¸å¥Ä¥¤¥ó¥â¡¼¥¿¡¼¼°AWD¤òÅëºÜ¡£³«È¯¼Ô¤Ï¡Ö¥¹¥Ð¥ë»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤â·ã¥¢¥Ä¡ª
»³ËÜ¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥°¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï°ã¤¦¡£¥°¥ê¥ë¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¡¼¥¹¤âà¥¹¥Ð¥ë¤é¤·¤µá¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢BRZ¤È¤Î¶¦ÄÌÀ¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ÔÈÎ²½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡³«È¯¼Ô¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥Æ¥¹¥È¥«¡¼¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤Î¤³¤È¡ª
¡ÚÂè4°Ì¡Û¥ì¥¯¥µ¥¹ LS¥³¥ó¥»¥×¥È¡¡¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥»¥À¥ó¤«¤é6ÎØ¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¡£Áö¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¶áÌ¤ÍèÄó°Æ
¡½¡½º£²óÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Âè4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ì¥¯¥µ¥¹¤ÎLS¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È6ÎØ¤Î¾èÍÑ¼Ö¡ª
»³ËÜ¡¡ÎÌ»º¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï½é¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎLS¤Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥»¥À¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤¿Äó°Æ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤¼6ÎØ¡©
»³ËÜ¡¡¸åÎØ¤ò4¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸åÊý¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡£¾è°÷¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¤ä¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¤Í¡£Âç³«¸ý¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤â¡¢¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥«¡¼¤ËËÜÅö¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤ò·Á¤Ë¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â¥¨¥°¤¤¡£
»³ËÜ¡¡¾åÉÊ¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëàÁö¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°á¡£ÉÊ³Ê¤âËá¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿·¤·¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Î·Á¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Áö¤ê¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤È¡©
»³ËÜ¡¡¾ÜºÙ¤ÏÌ¤¸øÉ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Æ¥¢¥Ð¥¤¥ï¥¤¥ä¡ÊÅÅµ¤¿®¹æ¤Î¤ß¤ÇÁàºî¤ò¹Ô¤Ê¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡Ü¸åÎØÁàÂÉ¡Ü¾®·Â¥¿¥¤¥ä¤Ç¡¢¼è¤ê²ó¤·À¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÎ¾Î©¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤â³×Ì¿Åª¤ÊÀß·×¤ÎÍ½´¶¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½ÎÌ»º»þ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤Ë¡©
»³ËÜ¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¡Ö¤Û¤Ü¤³¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥º¥Ð¥ê¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤ÎÄºÅÀ¤Ç¤¹¡ª
¡ÚÂè5°Ì¡Û¥À¥¤¥Ï¥Ä K¡¾OPEN¡¡»³ËÜ»á¤¤¤ï¤¯¡Ö¤Þ¤ÀÈ¯Çä»þ´ü¤È²Á³Ê¤ÏÆÉ¤á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¿¨¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¼¡´ü¥³¥Ú¥ó¤Ï·Ú¤ÎFR¤Ç½Ð¤ë¡×
¡½¡½Âè5°Ì¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎK¡ÝOPEN¡£¤³¤ì¤Ï·Ú¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¡¦¥³¥Ú¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£
»³ËÜ¡¡¤Ï¤¤¡£Á°²ó¤ÎJMS¤Ç¸ø³«¤·¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¥³¥Ú¥ó¤ÏFR¡Ê¸åÎØ¶îÆ°¡Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎÉáÄÌ¼ÖÏÈ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï·Ú¼«Æ°¼ÖÏÈ¤Ç¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¡Ö¥³¥Ú¥ó¤Ï·Ú¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê±þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Áö¤ê¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡Ä¾Îó3µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¤òÅÝ¤·¤ÆÅëºÜ¡£¶îÆ°·Ï¤Ï·Ú¥È¥é¡Ê¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¡ËÍÑ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤¬Áö¹Ô¥Æ¥¹¥ÈÃæ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÂè6°Ì¡Û¥Û¥ó¥À ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡¡Í·¤Ó¿´¤ÈÁö¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¥Û¥ó¥À¤é¤·¤µÁ´³«¤ÎÄ¶¥®¥ó¥®¥ó·ÚEV¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ¯Çä¤Ï2026Ç¯¤òÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È
¡½¡½Â³¤¤¤ÆÂè6°Ì¤Ï¥Û¥ó¥À¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ï¥ó¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡£SNS¤Ç¤âÏÃÂê¡ª
»³ËÜ¡¡¤Ï¤¤¡£¡Ö¥·¥Æ¥£¥¿¡¼¥Ü¶¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â´Þ¤á¤ÆÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¥Û¥ó¥À¤ÎEVÀïÎ¬¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤¥¯¥ë¥Þ¤«¤é¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Í·¤Ó¿´¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡N¥·¥ê¡¼¥º¤Î·ÚÎÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ç¥ï¥¤¥É¤Ê»Ñ¤ò¼Â¸½¡£BOOST¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï²¾ÁÛ¥·¥Õ¥È¡Ü¥µ¥¦¥ó¥É±é½Ð¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®¤¤Áö¤ê¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼Â¤Ï»î¾èºÑ¤ß¤È¤«¡©
»³ËÜ¡¡¥Á¥ç¡¼³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£·ÚÎÌ¤Ê¤Î¤Ë°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Î¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5N¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿EV¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤³¤¬¤ä¤ê¤¹¤®¡©
»³ËÜ¡¡·ÚEV¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÁö¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£ÌäÅúÌµÍÑ¤Ç¤ä¤ê¤¹¤®¡ª¡Ú¥Þ¥Ä¥À¡¢BYD¤Ë¥·¥ã¡¼¥×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¡Û
¡ÚÂè7°Ì¡Û¥Þ¥Ä¥À ¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¯¥í¥¹¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¾®¤µ¤¯¤Æ¸µµ¤¤Ê¥Þ¥Ä¥À¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£´¶À¤ÈAI¡¢¤½¤·¤ÆÁö¤ë´¿¤Ó¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¼¡À¤Âå¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È
¡½¡½Âè7°Ì¤Ï¥Þ¥Ä¥À¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¯¥í¥¹¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
»³ËÜ¡¡¥Þ¥Ä¥À¤¬ÉÁ¤¯¥¹¥Þ¡¼¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÌ¤ÍèÁü¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í¤Î´¶³Ð¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤¿¡Ö¿ÍÂÎ¡¦´¶À¥â¥Ç¥ë¡×¤È¡¢¶¦´¶·¿AI¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬µ»½ÑÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤«¤Ê¤êÀè¿ÊÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
»³ËÜ¡¡¤¿¤À¡¢ËÍ¤¬É¾²Á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ïà¥µ¥¤¥º´¶á¡£¥Þ¥Ä¥À2¤Î¸å·Ñ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¡©
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡£
»³ËÜ¡¡¥Þ¥Ä¥À¤ÏºÇ¶á¡¢Âç·¿²½Ï©Àþ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¾®¤µ¤¯¤Æ¸µµ¤¤Ê¥Þ¥Ä¥À¤âÉ¬Í×¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤»×¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£AI¤È¤Î¶¦´¶¡¢´¶À¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ê¤É¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤±¤É¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤êÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥Ä¥À¤é¤·¤¤Å¯³Ø¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè8°Ì¡ÛBYD ¥é¥Ã¥³¡¡¶õÎÏÉÔÍø¤Ê¤¬¤éÆüËÜ»Ô¾ì¤Î¥É¥ëÈ¢¤Ç¤¢¤ë·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¤Ç¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¡£ËÜµ¤¤ÇÄ©¤à¡¢ÀïÎ¬Åª¤¹¤®¤ëÃæ¹ñÈ¯·ÚEV
¡½¡½Âè8°Ì¤ÏÃæ¹ñBYD¤¬Êü¤Ã¤¿±½¤ÎÆüËÜÀìÍÑ·ÚEV¡ª
»³ËÜ¡¡¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥é¥Ã¥³¡×¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê¼ÖÌ¾¡£BYD¤Ï³¤½Ã¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥Ã¥³¤Ï·Ú¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª
¡½¡½¤Ê¤¼·Ú»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¡©
»³ËÜ¡¡BYD¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÎ³ØÎ¼¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÏEV¤ËºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤Þ¤º¤ÏEV¤ÎÉáµÚ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤òºÇ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯·Á¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Îà¥²¥¿¡ÊÆü¾ï¤ÎÂ¡Ëá¤È¤â¸À¤¨¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿EV¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥é¥Ã¥³¤Î¤ä¤ê¤¹¤®¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡¥é¥Ã¥³¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£EV¤Ï¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¶õÎÏÀÇ½¤ä¼Ö½Å¤Î·Ú¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤¬¾ï¼±¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ï¤É¤Á¤é¤âÉÔÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÄ©¤à»ÑÀª¤¬¤ä¤ê¤¹¤®¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÅ¸¼¨¼Ö¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È´¶¥¼¥í¤Ç¡¢¤¹¤°»ÔÈÎ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê´°À®ÅÙ¤Ç¤¹¡£È¯Çä¤Ï2026Ç¯¤Î²Æ¤òÍ½Äê¡ª
¡½¡½²Á³Ê¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡©
»³ËÜ¡¡àÀïÎ¬Åª¤Ê²Á³Êá¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î±½¤Ç¤¹¡£BYD¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡ÚÂè9°Ì¡Û¥·¥ã¡¼¥× LDK¡Ü¡¡Áö¤ë¤è¤ê»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¼çÌò¡£²ÈÅÅÈ¯ÁÛ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢Æ°¤¯¥ê¥Ó¥ó¥°¶õ´Ö¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¼ûÍ×¤Ï¤¢¤ë¤«!?
¡½¡½¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤¤Þ¤¹¡£Âè9°Ì¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤ÎLDK¡Ü¡£
»³ËÜ¡¡à²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥¯¥ë¥Þ¤òÂ¤¤ë¤È¤³¤¦¤Ê¤ëá¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤Ç¤¹¤Í¡£Áö¤ë¤è¤êà»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Öá¤Ë²ÁÃÍ¤òÃÖ¤¤¤¿¥¯¥ë¥Þ¡£¼ÖÆâ¤ò¼«Âð¤Î±äÄ¹¤È¤·¤Æ»È¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤¹¤Í¡£²óÅ¾¼°¥½¥Õ¥¡¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç±Ç²è¤ä¥²¡¼¥à¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£ÂæÏÑ¤Î¥Û¥ó¥Ï¥¤¤¬¼ÖÎ¾¤òÃ´Åö¡£
¡½¡½EV»Ô¾ì¤Ø¤Î»²Æþ¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡2027Ç¯ÅÙ¤Ë¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç»²ÆþÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ú»°É©¡¢¥Þ¥Ä¥À¤¬ÆÃÇ»»îºî¥«¡¼ÂçÊü½Ð¡Û
¡ÚÂè10°Ì¡Û»°É© ¥¨¥ì¥Ð¥ó¥¹¥³¥ó¥»¥×¥È¡¡»°É©¤ÎÈëÅÁµ»½Ñ¤ò¼Ñ¹þ¤ß¤Ë¼Ñ¹þ¤ó¤À¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á´ÉôÀ¹¤êPHEV¤¬SUV¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡¡»ÔÈÎ²½¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«!?
¡½¡½Âè10°Ì¤Ï»°É©¤Î¥¨¥ì¥Ð¥ó¥¹¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£
»³ËÜ¡¡¤È¤Ë¤«¤¯Ãæ¿È¤¬¥¹¥´¤¤¡£»°É©¤ÎPHEVµ»½Ñ¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¹¡£¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÇ³ÎÁÂÐ±þ¤Î¹â¸úÎ¨¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥¤¥ó¥Û¥¤¡¼¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¡¢¥ê¥¢¤Ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥¿¡¼AYC¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥è¡¼¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¤Î¥¯¥¢¥Ã¥É¥â¡¼¥¿¡¼4WD¤òÅëºÜ¡ª
¡½¡½µ»½Ñ¥®¥¬À¹¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±»ÔÈÎ²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡©
»³ËÜ¡¡°ÊÁ°¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥¿¡¼AYCÅëºÜ¤Î¥Æ¥¹¥È¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óX¤òÄ¶¤¨¤ë¶Ã¤¤ÎÀû²óÀÇ½¤È¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¶îÆ°ÎÏ¤òÃÏÌÌ¤ËÅÁ¤¨¤ëÎÏ¡ËÀÇ½¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥¤¥ó¥Û¥¤¡¼¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç4ÎØ¥Õ¥ëÀ©¸æ¤Ç¤¹¤«¤é......¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Áö¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡ª
¡½¡½¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡¼¡À¤Âå¥Ñ¥¸¥§¥í¤«¡¢¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼¤ÎÌ¤Íè·Á¤Ç¤¹¡£
¡Ú·çÅÀ¡Û¥Þ¥Ä¥À ¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¯¥í¥¹¥¯¡¼¥Ú¡¡¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¡ßPHEV¤Ç510ÇÏÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡£Áö¤ë¤Û¤É¤ËCO2¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÍß¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥Ä¥À¥Õ¥¡¥óÂ¿¤·
¡½¡½¼¡ÅÀ¤Ï¥Þ¥Ä¥À¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¯¥í¥¹¥¯¡¼¥Ú¡£¥Þ¥Ä¥À¤ÎÌ´¤È¤â¸À¤¨¤ë¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»³ËÜ¡¡º£²ó¤Ï4¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î®Îï¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï2¥í¡¼¥¿¡¼¤Î¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿PHEV¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï¤Ê¤ó¤È510ÇÏÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï¡©
»³ËÜ¡¡¥â¡¼¥¿¡¼¤À¤±¤Ç160km¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÊ»ÍÑ¤ÇºÇÂç800kmÁö¤ì¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤Î¤Ï¡¢ÈùºÙÁôÎàÍ³Íè¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÇ³ÎÁ¤È¡¢¥Þ¥Ä¥ÀÆÈ¼«¤ÎCO2²ó¼ýµ»½Ñ¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢à¥«¡¼¥Ü¥ó¥Í¥¬¥Æ¥£¥Öá¤ò¼Â¸½¡ª
¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¡¢Áö¤ë¤Û¤É¤ËCO2¤ò¸º¤é¤¹¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡©
»³ËÜ¡¡·×»»¾å¡¢Áö¹Ô»þ¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëCO2¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤ò²ó¼ý¤Ç¤¤ë¡£¤ä¤ê¤¹¤®¡ª
»£±Æ¡¿»³ËÜ·½¸ã¡¡½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ