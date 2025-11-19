セブンイレブン「福袋2026」を発売前に開封！ 街中で見る店頭がまさかのグッズに変身
「セブンイレブン」は、11月18日（火）から、オリジナルグッズと電子クーポンをセットにした「セブンイレブン福袋 2026」の予約受付を「セブンネットショッピング」にて開始しました。今回クランクイン！トレンドは、本商品を特別にお借りし、一足先に中身をチェック。福袋でしか手に入らない豪華グッズを紹介します。
【写真】「セブンイレブン」ユーザー必見！ 「福袋2026」の中身
■「セブンイレブン」がミニサイズになった!?
今回数量限定で登場する「セブンイレブン福袋 2026」は、コラボ商品を含むオリジナルグッズ4点と、全国の店舗で使える最大合計3300円引き相当の電子クーポンがセットになった3630円のお得な福袋（価格は税込）。
まずチェックしたのは、まるで「セブンイレブン」の店頭をそのまま小さくしたデザインがかわいいキッチンタイマー。裏面のカバーを外して単4電池を2本入れると、液晶画面に6桁の数字が表示され、カウントダウン方式で最大99分59秒時間を計ることができます。
街中で見かける店頭さながらの見た目だけでなく、設定ボタンの文字色が「セブンイレブン」のロゴカラーになっている点までこだわりを感じる仕上がりはユーザー必見！ 背面にはマグネットが付いており、冷蔵庫などに飾って楽しめるアイテムです。
また、コーヒー好きの筆者の心に刺さったのが、「セブンカフェ」を題材にしたラバーコースター。ミニサイズのカップを立てた横に本物のカップを並べたら間違いなくかわいいでしょう。本商品は「セブンカフェ」または「カフェオレ」モチーフのいずれか1種が入っていて、どちらをゲットできるかは福袋を開けてからのお楽しみ。
それから、SNS発の人気クリエーター、パントビスコ氏とコラボレーションした「ニューイヤープレート2個セット」も見逃せません。2026年の干支“午”とキャラクター“ぺろち”をあしらったユーモアあふれるデザインは、食卓をほっこり優しい雰囲気で包み込んでくれそうです。なお、こちらは全4種よりいずれか2種入り。
最後に紹介する「ジャガードハンドタオル」は、京都のテキスタイルブランド「SOU・SOU」の、“0〜9”の数字を用いたテキスタイルデザイン“SO−SU−U”に“11”を加えた限定デザインをあしらったアイテム。ネイビー、ブラウン、ピンクの3色が用意されており、落ち着いたカラーはシーンを問わず使えます。厚みのある生地がしっかり水分を吸収してくれそう。
そのほか、セブンカフェ、おにぎり、スイーツ、パンなどに使える「電子クーポン」に加えて、10個に1個の割合で500円分の限定プリペイドカードが入っているサプライズ企画も用意されている「セブンイレブン福袋 2026」。
なお、予約は1人5点まで可能。予定数量に達した場合、早期に予約終了する場合があるため、気になる人は買い逃さないように注意してくださいね。
