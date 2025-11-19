¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂåÉ½¤ËÍè¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×½é¾·½¸¤«¤éÂçÈôÌö¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬DF°ÂÆ£ÃÒºÈ¡¢º£Ç¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½³èÆ°½ª¤¨¤Æ¿´¤Ë¹ï¤à·è°Õ¤È¤Ï
¡¡¢¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡¡ÆüËÜ3¡½0¥Ü¥ê¥Ó¥¢¡Ê18Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î¼ÂÀï¤ò²÷¾¡Äù¤á¡£º£Ç¯½é¤á¤ÆÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤¿DF°ÂÆ£ÃÒºÈ¡Ê¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¼«¿®¤È²ÝÂê¤òÆÀ¤¿¼Â¤ê¤¢¤ë1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¤³¤³¤Þ¤Ç¥Õ¥ëÂåÉ½¤ËÍè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¼¡Âè¤ÇÊÑ¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¡¢¼«Ê¬¼¡Âè¤Ç¤Ä¤«¤á¤ë¤È¤³¤Î1Ç¯ÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡11·î¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç2»î¹ç¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤Î°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ë¸åÈ¾30Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£3¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ´°Éõ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ç¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÖÃÏ¸µ¤ÇÂåÉ½¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î³èÆ°¤Ç¤â¤Þ¤¿¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤¿¡£
¡¡J1¤Ç½øÈ×¤Ë¼ó°Ì¤Ë¤âÎ©¤Ã¤¿Ê¡²¬¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿³èÌö¤Ê¤É¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¡¢7·î¤Î¹ñÆâÁÈ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Åì¥¢¥¸¥¢E¡½1Áª¼ê¸¢¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ç½éÁª½Ð¡£¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤«¤é24Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢2»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤ÆÆ±Áª¼ê¸¢¤ÎÆüËÜ¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£²Ý³°ÁÈ¤â´Þ¤á¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î¤ÎÊÆ¹ñ±óÀ¬¤ÏÉé½ý¤Ç¼Âà¤âÅö½é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÁª½Ð¤µ¤ì¡¢10¡¢11·î¤âÂ³¤±¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì¿ô¤Ï3»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£Åì¥¢¥¸¥¢E¡½1Áª¼ê¸¢¤Î2»î¹ç¤ò½ü¤¯¤È¡¢³¤³°ÁÈ¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤¿ÂåÉ½³èÆ°¤Ç¤Ï°¦ÃÎ¤Ç¤Î¥¬¡¼¥ÊÀï¤Î¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À°ÂÆ£¤Ï¸½¾õ¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤â¤É¤«¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÜÅö¤Ë³¤³°ÁÈ¤È¤Îº¹¤â¤¢¤ë¡£º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¼¡Âè¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ý¤ÁÁ°¤Î¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼éÈ÷¤Ï¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÈäÏª¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¹â¤µ¤ÎÉôÊ¬¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡Ö¼éÈ÷¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤ä¡¢1Êâ´ó¤»¤ë¡¢´ó¤»¤¿¸å¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À²þÁ±¤¬É¬Í×¡£1¤Ä1¤Ä¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥ê¡¼¥°Àï»Ä¤ê2»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ç¤Î³èÆ°¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ë¡£¡ÖÊ¡²¬¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î³èÌö¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¡£Ê¡²¬µ¢¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¼¡¤³¤½¤Ï¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÂçÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿1Ç¯¤Î¥é¥¹¥È¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ë·è°Õ¤À¡£Ê¡²¬¤Ç¤Î³èÌö¤¬2026Ç¯¤ÎÂåÉ½¤Ë¡¢Íè²Æ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£