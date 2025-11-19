MLB評論家のAKI猪瀬氏（55）が、19日までに自身YouTubeチャンネル「AKI猪瀬とMLB」を更新。ポスティングシステムでメジャー移籍を目指す西武・今井達也投手(27)の移籍先を予想した。

ポスティングシステムの申請手続き前から全米ではヤクルト・村上宗隆、巨人・岡本和真、西武・今井達也が“BIG3”として大きな注目が集まっている。

“BIG3”の中でももっとも注目を集めるのは今井だ。ニューヨーク・ポスト紙の敏腕記者ジョン・ヘイマン氏は「99マイルを投げる右腕は、ディラン・シースやフランンバー・バルデスとともに、FA投手市場でトップ3に入る存在となる見込み」と評価している。

猪瀬氏は「今井投手は僕はヤンキース。岡本さんと今井さんの両取りを狙う。ヤンキースはニューヨークでは早い段階でヤンキースが興味を示していることを情報で出していた」と、ヤンキースが大本命だと言及。

対抗チームとしてパドレスを予想しているが懸念点があるという。「パドレスは身売りの方向に舵を切って微妙な状況である。日本BIG3を獲得するには総額150億円以上の契約が必要だとお家騒動復活のパドレスは厳しいかなと…」と説明した。

パドレス以外だと、ブルージェイズやフィリーズやレッドソックスも候補に挙げた。「ブルージェイズは良い先発がいながらも高齢化が進んでいるから27歳の今井投手はぴったり。スプリングトレーニングのファシリティーは世界一。今井投手は東地区の名門チームに行くんじゃないかなと思います」と予想した。