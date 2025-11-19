東京五輪柔道金メダリストで、来年1月4日の新日本プロレス東京ドーム大会でプロレスデビューするウルフ・アロン（29、新日本）が、18日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。司会の明石家さんま（70）に感謝した。

さんまが「プロレスラー、頑張ってるな。夢、かなったよね。柔道家の時にプロレスラーになりたいって、あの時、言ったもんな」とウルフに話しかけると、ウルフは「さんまさんに聞いていただいて、言って、それ（番組）を見て、永田さんが。それで僕のほうとやりとりが始まって」。

番組で、さんまの前でプロレスラー志望を話したことがきっかけで、新日本プロレスのベテラン永田裕志（57）と接触。新日本プロレス入りに至ったことを明かした。KEY TO LITの猪狩蒼弥（23）が「さんまさんきっかけなんですか？すげえ！」と言うと、出演者から拍手が起き、ウルフも「ありがとうございます」と一礼した。

「何か言えば、テレビってそうやねん」と言ったさんまは、「この食べ物好きですって言うと、CM入ったりするぞ」。それを聞いた猪狩は「CMやりたいです！CMをください!!」と声を張り上げ、カメラ目線でアピールした。