¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬£Æ£Á¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ë¶½Ì£¡¡£³¤Ä¤Îà¿ä¤·á¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÊÂ¤Ù¤ë¡áÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Î¥é¥¸¥ªÃæ·Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë£×£Å£Å£É¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¤Ë¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤«¤é£Æ£Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ë¡Ö¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÅ»ÒÈÇ¤Ï¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤È¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î£²¤Ä¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö£±£¹£¹£±Ç¯¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÅö»þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¥À¥ó¥Æ¤ÈÊì¥Þ¥ê¥¢¥Ê¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬¡¢ËÜµòÃÏ¥Õ¥§¥ó¥¦¥§¥¤¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Îº¸Íã¾ì³°¤Ë¤¢¤ë¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥à¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡£²¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Î¥Ö¥ì¥¹¥í¡¼»á¤¬¥×¥í¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿£±£¸Ç¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼£²£Á¤Ç¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤À¡£
¡¡º£¤â¥Ü¥¹¥È¥ó³¦·¨¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ï£²£±Ç¯¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¦¥§¥¤¡¦¥Ñ¡¼¥¯½éËÜÎÝÂÇ¤ò¾ì³°¤ËÊü¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬ÃåÃÆ¤·¤¿¤Î¤ÏÎ¾¿Æ¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥àÀ×ÃÏ¶á¤¯¤Î¥é¥ó¥º¥À¥¦¥ó¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£¶öÁ³¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½ÐÍè¤¹¤®¤À¡£
¡¡Æ±ÅÅ»ÒÈÇ¤Ï¡Ö¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤¬¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¹¶·âÌÌ¤Ç¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±ÃÏ¶è¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤Î°ì¤Ä¤«¤éÃæ¿´Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£