¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î¤¹¤´¤µ¤ò¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Ð¥Ã¥Ä¡×¤Î»Ê²ñ¼Ô¤ÇÇ®¶¸Åª¤ÊÂçÃ«¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ù¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤¬£±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿£Í£Ì£Â¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¥Û¥Ã¥È¡¦¥¹¥È¡¼¥Ö¡×¤ÇÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¡¢Èà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¿Ô¤¤¿¤è¡£ÂçÃ«¤¬£Í£Ì£Â¤ËÍè¤¿»þ¤«¤éÏÃ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤·¡¢º£¤âÏÃ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Èà¤¬Ìîµå¤ò¤ä¤á¤ëÆü¤Þ¤ÇÏÃ¤·Â³¤±¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢£µ£°Ç¯¸å¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡ØÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÁ´À¹´ü¤È¡¢¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¼èºà¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¤Ï¤º¤À¤«¤é¡£ËÍ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤À¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´À¹´ü¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÌîµåÁª¼ê¤ÎÁ´À¹´ü¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£¤³¤ì¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¥Ï¥í¥ë¥É¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º»á¤â¡Ö³§¡¢·¯¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤È»×¤¦¤è¡×¤È¿¼¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤Ï·»¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£²£¶£¶¾¡¡¢£³£µ£µ£³Ã¥»°¿¶¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼Åê¼ê¡Ê£´£²¡á¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä£Æ£Á¡Ë¤ËµÚ¤ó¤À¡£
¡¡¥ì¥¤¥Î¥ë¥º»á¤¬·»¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÎÂçÃ«¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«²ò¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö·»¤Ï¡ØÈà¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¯¡Ê¾ï¼±³°¤ì¡Ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£·»¤Ï£µ¡¢£¶Æü¤Ë£±²óÅê¤²¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÆü¤ÏÁ´Éô¡¢¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÆü¡¢²óÉü¤ÎÆü¡¢±ÇÁü¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¡£¤Ç¤âÂçÃ«¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¡È¥ª¥Õ¤ÎÆü¡É¤¬¤Ê¤¤¡£Åê¤²¤Ê¤¤Æü¤Ï¡¢¤¹¤°¤Þ¤¿¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·»¤äËÍ¤¬ÏÃ¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ØÉñÂæÎ¢¤ÇÈà¤¬¤É¤¦½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ù¤Ë°ìÈÖ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤Ã¤Æ·»¤Ï¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÅê¼ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥Õ¥ë¤Î»Å»ö¤Ê¤ó¤À¡£¤Ç¤âÂçÃ«¤Ï¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÅê¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ë£µ£µËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢£µ£°ÅðÎÝ¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤ó¤À¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¤è¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ï£µ£°Ç¯¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£