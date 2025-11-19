世界各国の映画祭を熱狂させたインドの本気！爆速エクストリーム・アクションインド映画『KILL 超覚醒』が全国公開中です。

ノンストップで疾走する寝台列車を逃げ場のない究極のソリッド・シチュエーションに仕立てた、かつて見たことのないバイオレンス・アクション映画『KILL 超覚醒』。第48回トロント国際映画祭ミッドナイト・マッドネス部門でのワールドプレミアを皮切りに、世界各国の映画祭で称賛を浴び、2025年国際インド映画アカデミー賞で5部門を受賞！その熱狂の渦はとどまるところを知らず、『ジョン・ウィック』シリーズのチャド・スタエルスキ監督によるプロデュースでハリウッドリメイクも決定しています。

舞台となるのは、インド東部ジャールカンド州から首都ニューデリーへの約1200キロのルートを疾走する寝台列車。そこに偶然乗り合わせた特殊部隊の最強戦士と、総勢40人の最凶強盗一族との死闘の行方を、途中停車なし、逃げ場なしという究極のソリッド・シチュエーションとともに映し出す。迫力と臨場感を徹底的に追求したリアル志向のアクション演出、痛みが激烈に伝わってくるバイオレンス描写、予測不能なまでに衝撃的でエモーショナルなストーリー展開。これらすべての要素をリミッター超えの強度で実現させた本作は、信じがたい熱量のスリルと興奮が全編にほとばしり続ける！

そんな、映画『KILL 超覚醒』がインド料理店「ムンバイ」と激アツコラボ中！「激辛カレーを食べて超覚醒」と題し、激辛メニューを恵比寿店と四谷店の2店舗で展開中です！

恵比寿店限定「レッドチリエッグキーマカレー」を、映画コラムニストの寺嶋夕賀さんが体験！映画のレビューと共にご紹介します。

辛味×旨味！お皿の上でアクションを楽しむコラボカレー

インド映画×インドカレーという、ありそうでなかった夢のコラボ！

コラボメニューに選ばれたのは、赤唐辛子が効いた「レッドチリエッグキーマカレー」と、青唐辛子の爽やかな辛さ「マドラスグリーンチリチキンカレー」。

今回私は、レッドチリエッグキーマカレーをいただきました！

レッドチリエッグキーマカレー、ナン＆ライス, サラダ、パパルとボリューム満点のセットメニュー。覚醒(Very Hot)と超覚醒(Extra Hot)の2種類の辛さが選べますが、覚醒の方をチョイス。

一口食べただけでスパイスが舌をピリピリと刺激し、まるで口内であの激しい死闘が繰り広げられるよう。辛味だけではなく旨味とコクもしっかりあり、食べれば食べるほど食欲が湧いてきて、映画の中で様々な凶器が使われるようにカレーとナン、カレーとライス、カレーとパパル、私もこのカレーの辛さとどれで闘おうか…と代わる代わる武器を手に取るようにお皿の上でアクションを楽しんでいました。

覚醒の方でもしっかりと辛さがあり、食べ終わる頃には身体はほかほか、寒くなってきた季節ですが帰り道ほてりを感じながら風を感じるのも気持ちよく、余韻まで楽しめました。少し引かれたことのあるレベルの辛い物好きの方には、超覚醒をオススメします！

異様な迫力と衝撃の連続！想像を遥かに超える闘い

ノンストップで疾走する特急寝台列車というワンシチュエーションで、凶悪な武装強盗団と特殊部隊員の男が死闘を繰り広げる。

驚くべきことに、歌なし、踊りなし、コメディもなし、インド映画で想像するようなお決まりの要素が全て存在しません。更にはインド映画なら3時間越えなんて当たり前のはずの上映時間も約100分とコンパクトで、血湧き肉躍る痛々しいバイオレンスアクションが炸裂しまくり、異様な迫力と衝撃の連続で想像を遥かに超える闘いが待ち受けていました。

大切な人を失い、「超覚醒」した主人公が敵もドン引きするレベルで無慈悲に殺していきますが、さすがにジェイソン・ステイサムの様な最強すぎる存在ではなく、あくまで人間なのでしっかり観客がヒヤヒヤする瞬間も沢山あって手に汗握る展開を楽しめます。

狭い一本道しかない列車内での至近距離での戦闘は銃はほぼ使用されず、あらゆる刃物が登場し、その肉弾戦はより痛々しいものに仕上がっています。

また、大切な人への愛は主人公サイドだけではなく敵側にも共通することであり、親族で強盗団は構成されているので、悪いことをしたのはそちらなのに1人また1人と始末されて行くにつれて嘆き悲しみ打ちひしがれて行くのが自業自得でスカッと要素になっていく点も素晴らしかったです。

辛いものが無意識に身体が求めて何度でも味わいたくなる様に、『KILL 超覚醒』もクセになっておかわりがしたくなるインド映画。

映画が先でも、カレーが先でも、どっちでも楽しめるコラボ企画なので是非お楽しみください！

【レビュー】寺嶋夕賀（てらしまゆうか）

https://x.com/yuyucinema

https://www.instagram.com/yuka_terashima/ 沖田遊戯・寺嶋夕賀・九十九黄助の部員3名が主に映画についてお話するチャンネルがスタート！

https://www.youtube.com/channel/UCOs4u-_G6r6THtvQQQprLZg

『KILL 超覚醒』

＜STORY＞ インドを横断するニューデリー行きの特急寝台列車に乗り込んだ40人の武装強盗団。彼らは知らなった。同じ列車に最強の特殊部隊員が乗っていたことを・・・。

監督・脚本：ニキル・ナゲシュ・バート

プロデューサー：グニート・モンガ・カプール「めぐり逢わせのお弁当」「エレファント・ウィスパラー : 聖なる象との絆」

アクション監督：オ・セヨン「パラサイト半地下の家族」「アベンジャーズ／エイジ ・ オブ・ウルトロン」

出演：ラクシャ、ターニャ・マニクタラ、ラガヴ・ジュヤル

インド／2024年／105分／ヒンディー語／カラー／5.1ch／原題：KILL/日本語字幕：福永詩乃/R15＋/配給：松竹

© 2024 BY DHARMA PRODUCTIONS PVT. LTD. & SIKHYA ENTERTAINMENT PVT. LTD.