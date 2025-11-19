¡ÖÂ©»Ò¤¬7ºÐ¤Ë¡×º´¡¹ÌÚ´õ¡¢¡È¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉÅº¤¨À®Ä¹ÌÀ¤«¤¹¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹¹¤Ë¥É¥¿¥Ð¥¿¤ÎËèÆü¤À¤±¤É¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ë¡×¡¡É×¤Ï¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡¦ÅÏÉô·ú
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¡Ê37¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¡ÖÂ©»Ò¤¬7ºÐ¤Ë¡×¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡È¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÅº¤¨¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂ©»Ò¤¬7ºÐ¤Ë¡×¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤µ¤ì¡È¤ª½Ë¤¤¥à¡¼¥É¡É¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¼¼Æâ
¡¡¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹¹¤Ë¥É¥¿¥Ð¥¿¤ÎËèÆü¤À¤±¤É¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ë¡×¤ÈÄ¹ÃË¤ò¾©Îå¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç»Ò¶¡2¿Í¥ì¥´¥é¥ó¥É¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢»ä¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤«¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤Æ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¡È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ö¤ê¡É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤À¸ÂÄêÅª¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ ¤½¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖHAPPY B-DAY¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¡ØMinecraft¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡Ë¡ÙÉ÷¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç¾þ¤êÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¼¼Æâ¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È½Ð¤«¤±¤¿¥ì¥´¥é¥ó¥É¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢¡ÖºÇ¶á¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¡×¤ò¼Ì¿¿¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤¯¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ À®Ä¹¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤â¤¦7ºÐ¤«Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö´õ¤Á¤ã¤ó¤â¥Þ¥Þ7ºÐ ¤¤¤Ä¤â¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´õ¤Á¤ã¤ó°ì²È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï2017Ç¯4·î¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÅÏÉô·ú¡Ê53¡Ë¤È·ëº§¡£18Ç¯9·î¤ËÄ¹ÃË¡¢23Ç¯4·î¤ËÄ¹½÷¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
