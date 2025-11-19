【福袋2026】クリスピー・クリーム･ドーナツ、“午”の干支ドーナツでハッピーに 新年にぴったりな華やかでお得なセット
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、新年を楽しく迎えてほしいという想いを込めて、年末年始限定のドーナツが入ったお得なセット『LUCKY JUMP! 干支 ダズン (12個)』を、クリスピー・クリーム･ドーナツ全店舗で、12月26日から期間限定で販売する。また、毎年人気の『クリスピー・クリーム・ドーナツ 福袋』を今年も販売。公式アプリの本会員のみ応募できる抽選販売の受付を11月26日正午より公式アプリ内の特設ページにて開始する。福袋は来年1月1日から一部店舗にて店頭販売も実施する。
【写真】便利グッズも！ぜいたくな『干支ダズンプレミアムセット』
『LUCKY JUMP! 干支 ダズン（12個）』は、毎年人気の“干支ドーナツ”『キャラメル ホース カスタード』と正月飾りのような鮮やかなドーナツ『ラッキー ストロベリーリング』、ウィンターシーズン限定で登場する子どもから大人まで多くの人に愛される冬の定番『チョコレート スノーマン』に、人気No.1の『オリジナル・グレーズド』、子どもに人気の『チョコ スプリンクル』を詰め合わせた、新年にぴったりな華やかでお得なセット。
『キャラメル ホース カスタード』は、2026年の干支である“午（ウマ）”をモチーフにした“干支ドーナツ”。ふわふわのドーナツをウマらしい茶色のキャラメルコーティングで包み込み、凛々しい耳をコーヒー味のチョコ、タテガミはアーモンドクランチで表現した。ミルキーなホワイトチョコで大きな鼻を表現し、仕上げにビターチョコで目と鼻をキュートに描いた。ドーナツの中にはコクのある北海道産牛乳を使用したカスタードクリームを詰めている。
『ラッキー ストロベリーリング』は、新春らしい赤を基調に鮮やかな正月飾りをイメージ。ドーナツをミルキーなホワイトチョコで包み込み、その上からストロベリーピューレ入りのほんのり甘酸っぱいナパージュでコーティングした。ホワイトチョコでお正月らしい線を描いたら仕上げにキラキラと光るアラザンをトッピング。正月にぴったりの華やかな商品。
毎年人気の“豪華福袋”が今年も登場。年末年始限定のダズンボックスとセットになった『干支ダズンプレミアムセット』『干支ダズンセット』と、手頃な価格で楽しめる『オリジナル・グレーズドダズンハーフセット』の3種類を来年1月1日より一部店舗限定で店頭にて販売する。
『干支ダズンプレミアムセット』は、『LUCKY JUMP! 干支 ダズン（12個）』に柔らかなニット素材に、KKDのアイコンのひとつホットライトのアイコンをあしらったミニサイズのバッグ『ニット素材オリジナル ミニバッグ』に加えて、ミニバッグにぴったり入り、仕事や外出の時にも持ち歩ける便利な『オリジナル クリアボトル』、そして好きなドーナツ12個と交換することができる『ドーナツパスポート2026×2枚』の豪華4点を詰め合わせたお得なセット。
『干支ダズンセット』は『LUCKY JUMP! 干支 ダズン（12個）』『ニット素材オリジナル ミニバッグ』『ドーナツパスポート2026』の3点セット、『オリジナル・グレーズドダズンハーフセット』は『オリジナル・グレーズドダズンハーフ』『ニット素材オリジナル ミニバッグ』『ドーナツパスポート2026』の3点セット。
豪華でお得な『干支ダズンセット』を事前に購入できる抽選受付を、公式アプリ会員限定で26日正午より開始する。公式アプリの本会員登録が完了した人限定の特典で、抽選で約3700セットのみいち早く購入可能。応募方法の詳細は公式WEBサイトおよび公式アプリのニュースにて案内する。
