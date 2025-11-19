¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¦°ËÆ£¡¡³¿Äâ¡¦¥¤¥ï¥¯¥é¤È¤ÎÇË¶É¤¤¤¸¤ê¤Ë¡Ö¤â¤¦¡¢²¶¤Ï¡Ä¡×¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²á¤´¤·Êý¤ÎÄó°Æ¤Ë¤ÏÂçÇú¾Ð
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡×°ËÆ£½Ó²ð¡Ê36)¤¬19Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ª¥ó¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥»¡¼¥ë¡×PR¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£ÇË¶É¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö³¿Äâ¡×¥¤¥ï¥¯¥é¤È¤ÎÇË¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¤ÎÈ«ÃæÍª¡¢¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¡£¥¤¥ª¥óÃ´Åö¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò»î°û¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤Ë¤â°û¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÎÉ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤¤¤¸¤é¤ì¡¢ÂçÇú¾Ð¡£¡Ö¤â¤¦¡¢²¶¤Ï¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤ÇÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡2024Ç¯5·î¡¢2Ç¯È¾¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾åºé³Ú¤È¤ÎÇË¶É¤òÈ¯É½¤·¤¿È«Ãæ¤Ë¤â¡Ö¤³¤ì¡¢°æ¾åºé³Ú¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¡Ä¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤¤¤¸¤ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¤¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª²¶¤¿¤Á¤¬·ã¥¥â¥³¥ó¥Ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤ÈÉ¬»à¤Î¶«¤Ó¡£È«Ãæ¤Ï¾Ð´é¤Ç¡Ö1Ç¯È¾·Ð¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡£30Âå¸åÈ¾¤ÇÇË¶É¤·¤Æ¤ëÆó¿Í¤È¤â¡£¥À¥Ö¥ë¼ºÎø¡×¤È¼«µÔ¥³¥á¥ó¥È¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍ½Äê¤òÊ¹¤«¤ì¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¤è¤¯Ê¹¤¯Í¦µ¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¡£¡ÖÈà½÷¤È²á¤´¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î?¡×¤È¤¤¤¦Ä¾µå¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤â¤¦¡¢ÊÌ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«µÔ¤·¡¢¡ÖÈ«Ãæ¤¬¥¤¥ï¥¯¥é¤È°ì½ï¤Ë¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¡Ë²á¤´¤¹¤Î¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÇú¾Ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤È¥¤¥ï¥¯¥é¤Ï4Ç¯´Ö¸òºÝ¡£2ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡¡SPECIAL¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢º£Ç¯9·î¤ËÇË¶É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£