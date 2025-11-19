親切なタクシー運転手さんも多いですが、中には失礼すぎる運転手さんもいるようで？ 今回は、男尊女卑なタクシー運転手を撃退した女性のエピソードをご紹介します。

女が一人でタクシーに乗るなんて

「仕事が残業になり、遅い時間だったのでタクシーに乗って帰宅しました。だけど、そのタクシーの運転手がかなりの男尊女卑というか、嫌なことばかり言ってきたんです。『こんな時間に出歩くなんて、どうせ男と遊んできたんでしょ？』と言われ、違うと言っても聞かないし。『女が一人でタクシーに乗るなんて贅沢して、いいご身分だ』『若いんだから歩きなさい』『ダイエットになっていいでしょ。太ってる女なんて誰も相手にしないよ』と言いたい放題。

私が強面の男でも同じこと言うんだろうかって考えたけど、絶対に言わないですよね。私が大人しそうな見た目の女だから、こんな失礼なこと言うんだろうな……。

私はその運転手のたわごとを『そうですね』『すみません』と笑顔で相槌を打って聞いていました。わざと油断させたところで『ところで運転手さん、お名前は何というんですか？』と運転手の名前をゲット。目的地に着いて、『〇〇タクシーの〇〇さん！』『この件はタクシー会社とタクシー協会のほうに報告させていただきますね！』と言ったら顔が引きつっていました。私が泣き寝入りするとでも思ったのかな？

それでも気が済まなかったので、支払いのとき『そんなに女を乗せるのが不満なら、タクシー運転手なんてやめたらどうですか？』『女に金もらってみじめじゃないですか？』と言ってやってから降りました。後日、クレームもばっちり入れて謝罪もしてもらいました。あの運転手、クビになればいいのに」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ すごく親切なタクシー運転手さんも多いですが、こういった運転手さんも残念ながらいるんですよね……。とくに、女性一人で乗ると遭遇率が高いです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。