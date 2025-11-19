¿·Å¸³«¡ªÌîÌÚ°¡µª»ÒµÓËÜ¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦ÂçÀôÍÎvsÅ¨¢ã¥ô¥£¥é¥ó¢ä¡¦ËÌÂ¼¾¢³¤¤¬³«Ëë!?
¼ç±é¡¦ÂçÀôÍÎ¡ßµÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡£
ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¶â¤â²ÈÂ²¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¤É¤óÄì¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¡£ÀäË¾¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¡Ö¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ÎÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÃû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤¢¤ë¥«¥×¥»¥ë¤ò°û¤ó¤À¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤È¤Ê¤ë¡£
ÌÌÀÜ¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤òµß¤¦¡×¤è¤¦Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÆæ¤Î½÷À¡¦»Íµ¨¡ÊµÜ粼¤¢¤ª¤¤¡Ë¤È¡È²¾½é¤á¤ÎÉ×ÉØ¡É¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£
11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÌ¿¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤àÊ¸ÂÀ¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¡¢Å¨¢ã¥ô¥£¥é¥ó¢ä¤È»×¤ï¤ì¤ë»Ô¾¾¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¨¥¹¥Ñ¡¼Ç½ÎÏ¤ò¶î»È¤·¤¿¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¿·Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢Âè5ÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅ¨¢ã¥ô¥£¥é¥ó¢äÅÐ¾ì¤Ç¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ð¥È¥ë¤¬³«Ëë¡ª
¢¡Ê¸ÂÀ¤¿¤Á¤¬ÆÃÊÌ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¡ª
Âè1ÏÃ¤Çºù²ð¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¤¬¥¨¥¹¥Ñ¡¼Ç½ÎÏ¤ò»È¤¦¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤·¤¿Ææ¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦»Ô¾¾¡£
Á°²óÂè4ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾¾¤¬ºù²ð¤ÎÂ©»Ò¡¦»ç±ñ¡Ê¿·¸¶ÂÙÍ¤¡Ë¡¢Ææ¤Î½÷¡¦µ×¾ò¡Ê¸þÎ¤Í´¹á¡Ë¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¦¤¨¡¢»ç±ñ¤È¤È¤â¤Ë¥¨¥¹¥Ñ¡¼Ç½ÎÏ¤òÈ¯¸½¤µ¤»¤ëE¥«¥×¥»¥ë¤ò°û¤àÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤¯º£²ó¤ÎÂè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ëÁÈ¿¥¤¬¼õ¤±ÅÏ¤·¤ò¹Ô¤¦¥¢¥¿¥Ã¥·¥å¥±¡¼¥¹¤òÃ¥¤Ã¤Æ³¤Ãæ¤ËÄÀ¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤àÊ¸ÂÀ¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¡¢»Ô¾¾¡¦»ç±ñ¡¦µ×¾ò¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£»Ô¾¾¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉ¡¿å¤äÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÀÅÅÅµ¤¡×¡Ö²»ÇÈ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥¢¥¿¥Ã¥·¥å¥±¡¼¥¹¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¹¶·â¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¤·¤«¤·Ê¸ÂÀ¤¿¤Á¤âÉé¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó·Ï¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Î±ß¼ä¡Ê¹âÈª½ß»Ò¡Ë¤¬ÎÏ¤Î±þÍÑ¤ÇÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼Ö¤ò»ß¤á¤¿¤ê¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¤ª´ê¤¤·Ï¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤ÎÈ¾Â¢¡Ê±§Ìî¾ÍÊ¿¡Ë¤¬¥Õ¥ÊÃî¤òÁê¼ê¤Ë»Å¸þ¤±¤¿¤ê¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÎÏ¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤¿¹¶ËÉ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤³¤ËÆÍÁ³Ææ¤ÎÃËÀ¡ÊËûÀÖÑ»¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌá¤·¤ËÍè¤¿¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢µ×¾ò¡¢»ç±ñ¡¢»Ô¾¾¤È½çÈÖ¤Ë»Ø¤ò¤µ¤·¡¢¤½¤Î»Ø¤ò¶õ¤Ë¸þ¤±¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¶õ¤«¤é¤Ê¤¼¤«Àã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÃËÀ¤¬¥Ñ¥Á¥ó¤È»Ø¤òÌÄ¤é¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤È»Ô¾¾¡¦»ç±ñ¡¦µ×¾ò¤Î»Ñ¤Ï¥¥ì¥¤¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¾Ã¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¸ÂÀ¤¿¤Á¤Ï°¢Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£