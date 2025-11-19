「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午前１１時現在で、夢みつけ隊<2673.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



この日の東京株式市場で夢みつけ隊はしっかり。同社は１４日、上期（４～９月）連結決算を発表した。売上高は１億７９００万円（前年同期比４６．４％増）、純利益は８３００万円（同２．１倍）だった。主軸の通販小売事業は振るわなかったものの、不動産事業で販売収入があり全体を牽引。持ち分法適用の対象である技研ホールディングス<1443.T>からの投資利益も寄与した。



これを受けた株価の反応は限定的に。ただ、決算内容を好感する見方は続いているようで、足もと買い予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS