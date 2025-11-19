ジェリビンズが５日ぶり反発、中国の山東若嘯科技と業務提携 ジェリビンズが５日ぶり反発、中国の山東若嘯科技と業務提携

ジェリービーンズグループ<3070.T>が５日ぶりに反発している。この日、Ｅコマース総合ソリューションサービス企業である中国の山東若嘯科技と業務提携すると発表しており、好材料視されている。



ジェリビンズでは、中国のＥコマース市場への事業展開を最重要戦略の一つとして掲げており、中国の主要ＥＣプラットフォーム（京東、天猫など）で、柔軟な運営とビッグデータ活用によるきめ細かな運営システムを強みに多くのブランドの成長を支援してきた山東若嘯科技と業務提携することで、中国市場における事業基盤の早期確立と、売り上げ・ブランド価値の最大化を図るのが狙い。なお、２６年１月期業績への影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS