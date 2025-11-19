・免疫生物研が４日連続Ｓ高の異彩人気、抗ＨＩＶ関連の米国特許獲得と業績評価で大相場に発展

・イクヨに投資資金が再攻勢、暗号資産分野で１４００台のマイニングマシン稼働開始し採掘能力３．５倍化へ

・フィルＣが急反発、２５年１１月期利益予想及び配当予想を上方修正

・島津が３日ぶり反発、ＪＡＣとパートナーシップ契約を締結

・三精テクノロが３日続伸し新高値、ＴＯＢ応募で特別利益計上へ

・トヨタは頑強な値動き、対ドル・対ユーロともに急速な円安進行で収益メリット期待

・アドテスト、ディスコなどやや売り優勢、日本時間２０日早朝のエヌビディア決算前で買い手控えムード



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS