卓球の「WTTスターコンテンダー・マスカット」は19日から本戦を迎える。日本からは男女の有力選手が多数エントリーしており、上位進出に期待がかかる。

そんな中、約1カ月ぶりにWTTシリーズへ参戦するのが世界ランキング41位の平野美宇（木下グループ）。オマーンの地で、どのようなパフォーマンスを見せるか注目される。

■中国超級リーグやTリーグで奮闘

平野は、5月の世界選手権を最後に国際大会への出場を絞り、中国超級リーグに参戦。世界王者・孫穎莎や21歳のサウスポー蒯曼らが所属する深圳大学に加わり、新たな刺激を受けながら、日本のTリーグでも奮闘してきた。

WTTシリーズは7月の「USスマッシュ」や9、10月の「チャイナ・スマッシュ」に出場。直近では10月下旬の「WTTスターコンテンダー・ロンドン」に出場し、3回戦で張本美和（木下グループ）と対戦。17歳との同士討ちはフルゲームの末に敗れたものの、健闘を見せた。

今回のマスカット大会では、2回戦からの登場。初戦の相手は、世界119位のバルボラ・バラジョバ（スロベニア）と同83位のマリアム・アロダビ（エジプト）の勝者となる。

山場となるのが3回戦。世界14位で第2シードの大藤沙月（ミキハウス）との対戦が濃厚で、勝ち上がれば昨年の「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」以来の対決となる。大藤は同大会で優勝を飾っており、上位進出を懸けた注目のカードになる可能性が高い。

「以前は海外の大会は“ランキングのポイントを稼ぐ場所”というイメージが強かったけれど、今は“成長の場”と捉えている」。

平野は国際大会への出場に対しての自身のスタンスを明かしており、自らを育てる場所として今大会に臨む。経験を積んだ25歳がオマーン・マスカットの地で存在感を示せるか。注目が集まる。