細田守監督最新作 『果てしなきスカーレット』の公開を記念し、11月の日本テレビ系では『果てしなきスカーレット』関連番組を2週連続放送！

2週目は11月21日（金）よる7時放送の「沸騰ワード10」2時間SP。「沸騰ワード10」公式Xアカウント（@futtou_ntv）では、OAと連動し「リアルタイム視聴クイズキャンペーン」を実施します。

キャンペーン期間中、放送を見なくてはわからないクイズに引用リポストで回答（回答方法は下記に掲載）していただいた方の中から、抽選でオリジナルQUOカード5,000円分を10名様にプレゼント！ぜひ奮ってご応募ください！

■キャンペーン期間

11月21日（金）19:00〜11月28日（金）19:00

■賞品

オリジナルQUOカード5000円分 10名様

■応募方法

1.「沸騰ワード10」公式Xアカウント（@futtou_ntv）をフォロー

2.11月21日（金）よる7時 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」2時間SPを視聴

3.「沸騰ワード10」公式Xアカウントでのクイズ投稿を引用リポストし答えを投稿

※当選者には後日DMが届きます

■応募締切

11月28日（金）19:00

■当選発表

・応募条件を満たした方の中から抽選し、当選された方に、Xのダイレクトメッセージ（以下DM）にて当選通知とその後のご案内をいたします。

※都合により、当選のご連絡が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。

▼キャンペーン注意事項

参加者は、下記の注意事項に同意の上、ご参加ください。ご参加の事実をもって、参加者は以下の注意事項に同意したものとみなされます。

・本キャンペーンは予告なく内容の変更もしくは中止する場合がございます。

・Xアカウントは非公開設定になっていない（鍵付きアカウントではない）状態である必要があります。

・Xアカウントで自己紹介等を設定していなかったり、長期間投稿やアクションを行っていなかったりする場合や、開設直後の場合は、応募を無効とすることがあります。

・同一の方による複数のアカウントからの応募や、1日に同じ内容で複数回応募した場合、不正なアカウントからの応募、その他当社が不正行為と判断した場合または応募者が以下の禁止事項に違反したと当社が判断した場合には、応募/当選を無効とさせていただきます。

・当選は、キャンペーン期間を通して、おひとりさま1回までとなります。

・プレゼントの付与/送付は、日本国内に限ります。

・本キャンペーンの抽選/当選結果等に関するお問合せには、お答えいたしかねます。

・当選者の権利を譲渡/換金/変更することや、賞品を交換/換金/変更することはできません。

・賞品の写真/画像と実際の賞品は、異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・賞品の送付において、送付先情報等の誤記載により賞品が付与/送付できない場合は、弊社では一切の責任を負わないものとします。

・投稿者は、X社の定めるルールを遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ応募するものとします。

・本キャンペーンは、X社が後援/支持/または運営するものではなく、本キャンペーンにX社は関係ありません。

・本キャンペーンに関しまして、X社は何らの責任も負いません。

・個人情報の取り扱いに関しては、当社のプライバシーポリシーに準じます。

日本テレビの個人情報保護方針についてはこちら