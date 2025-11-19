免疫生物研究所<4570.T>＝異色人気。値幅制限上限である３００円高は１３０１円カイ気配に張り付いている。きょうで４日連続ストップ高となり、直近７営業日で株価は２．５倍化した。同社は今月１２日に熊本大学、医薬基盤・健康・栄養研究所、ＣＵＲＥＤ（熊本市）と出願していた「抗ＨＩＶ抗体及びその製造方法」について、米国特許庁から特許査定の通知を受領したことを発表しており、これを契機に急速人気化した。同特許は親和性の高い完全ヒトモノクローナル抗体の物質特許で、日本、中国、香港、台湾で既に取得済みであったが、「米国の巨大マーケットで特許査定を受領したことの意義は大きい」（中堅証券アナリスト）という指摘がある。一方で、「ＨＩＶ関連の特許については画期的とはいえ、まだ第一歩を踏み出した段階に過ぎず先は長い」（ネット証券アナリスト）という冷静な意見もあるが、株価は思惑先行のモメンタム相場に突入している。また、同社は業績面でも２６年３月期上期（２５年４～９月）決算は営業利益段階で前年同期比２．１倍化、とりわけ７～９月期では抗体関連事業の好調やコスト削減・生産性向上などの合理化効果の発現に伴い、同５．２倍化するなど利益拡大が加速している。株式需給面では信用買い残が積み上がっておらず、発行株数が９００万株強の小型株ながら、大口の買い主体が観測されるなか前日までの直近２営業日で７４０万株以上の売買高をこなしていることは注目される。株式吸い上げによって市場に出回っている株式が品薄化していることも、人気に拍車をかける背景となっているもようだ。



フィル・カンパニー<3267.T>＝急反発。１８日の取引終了後、２５年１１月期の連結業績予想について、営業利益を５億５０００万円から５億７５００万円（前期比３５．６％増）へ、純利益を３億２０００万円から３億５０００万円（同３４．１％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を１５円から２０円（前期１０円）へ引き上げたことが好感されている。第２四半期及び第３四半期に新規請負受注が計画を下回って推移したことから、売上高は１００億円から８２億円（同１４．１％増）へ下方修正したが、開発案件の販売額が計画を上回ったことで売上総利益率が想定を上回る見通しであり、これが各利益を押し上げる。なお、配当は２５年に創立２０周年を迎えたことから５円の記念配当を実施する。



三精テクノロジーズ<6357.T>＝３日続伸し上場来高値更新。同社は１８日の取引終了後、保有するフジテック<6406.T>の全株式について、投資ファンドがフジテックに対して実施したＴＯＢ（株式公開買い付け）に応募することを決め、特別利益を計上する見込みとなったと発表。これを材料視した買いが株価をサポートしたようだ。ＴＯＢが成立し保有株式を売却した場合、三精テクノロは投資有価証券売却益として１５億２００万円の特別利益を計上する見込み。業績予想への影響について、修正が必要な場合には速やかに公表するとしている。



出所：MINKABU PRESS