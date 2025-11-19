19日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数719、値下がり銘柄数620と、値上がりが優勢だった。



個別ではナカノフドー建設<1827>、ＣＬホールディングス<4286>、アール・エス・シー<4664>、アサカ理研<5724>、ミクロン精密<6159>など13銘柄が年初来高値を更新。フィル・カンパニー<3267>、メタプラネット<3350>、アトラグループ<6029>、Ｊ－ＭＡＸ<3422>、メディシノバ・インク<4875>は値上がり率上位に買われた。



一方、福留ハム<2291>、Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<2437>、ぐるなび<2440>、出前館<2484>、イメージ ワン<2667>など19銘柄が年初来安値を更新。オーエムツーネットワーク<7614>、プラコー<6347>、安永<7271>、倉元製作所<5216>、Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105>は値下がり率上位に売られた。



