資産7億円の桐谷さん「私も株主」「木をふんだんに使った素晴らしいホテル」 宿泊先に大満足
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が17日、自身のXを更新し、宿泊したホテルを紹介した。
【写真】床の模様が！オシャレすぎる…桐谷さんの宿泊ホテル
ここ最近は講演会で地方に行くなど多忙の桐谷さんだが、「今日は大分ライオンズクラブに呼ん頂いて、夜7時から講演。宿は大分駅前のJR九州ホテル。木をふんだんに使った素晴らしいホテル（笑顔の絵文字）」と大満足。
部屋の写真も投稿し「JR九州は唐池さんと言う素晴らしい経営者が利益を大幅に伸ばし上場。私も株主で、新宿の赤坂うまやで美味しい料理を頂いています。色紙は置くとこがないので、床に」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
