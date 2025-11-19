MUCCが12月10日、ニューシングル「Never Evergreen」をリリースする。同シングル表題曲のミュージックビデオが公開となった。

◆MUCC 画像

メンバーのソロカットを中心に構成された映像は、木立や朝焼けの空が登場するインサートシーンなど、CDジャケットのアートワークとシンクロした仕上がりだ。なお、表題曲「Never Evergreen」CDリリースに先行して本日より配信がスタートした。

■楽曲「Never Evergreen」先行配信
2025年11月19日(水) 配信開始
配信リンク：https://tjc.lnk.to/NeverEvergreen

　

初回限定盤
通常盤

■マキシシングル「Never Evergreen」
2025年12月10日(水)発売
【初回限定盤(CD＋DVD)】
TKCA-75314　3,200円(税込)
▼DVD収録内容
1 Never Evergreen Music Video
2 Documentary of Never Evergreen
【通常盤(CD)】
TKCA-75315　1,500円(税込)
▼CD収録曲 ※初回限定盤CD / 通常盤は同内容
1 Never Evergreen
2 夜風(よるかぜ)
3 茨-イバラ-
4 Never Evergreen (Original KARAOKE)
5 夜風(よるかぜ) (Original KARAOKE)
6 茨-イバラ- (Original KARAOKE)
【逹瑯モデルモバイルバッテリー付* | クラウン徳間ショップ限定盤 | CD(シングル通常盤)】
TKZA-10053 ￥8,800(税込)
【ミヤモデルモバイルバッテリー付* | クラウン徳間ショップ限定盤 | CD(シングル通常盤)】
TKZA-10054 ￥8,800(税込)　　　　　　
【YUKKEモデルモバイルバッテリー付* | クラウン徳間ショップ限定盤 | CD(シングル通常盤)】
TKZA-10055 ￥8,800(税込)
※メンバーデザインによるモバイルバッテリー＋CD(通常盤)
※MagSafe対応・PSE適合品・IC保護機能：過充電、過放電、過電流、過電圧、ショート防止付)
https://shop-crtk.com/search?tagGroupCode=TG00000255

　

■＜MUCC 「Never Evergreen」」発売記念インストアイベント＞
『📸MUCCと記念撮影会📸』
▶10月31日(金)18:00〜　東京：エンタバアキバ
　参加メンバー：逹瑯・ミヤ・YUKKE
▶11月27日(木)18:00〜　大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店
　参加メンバー：YUKKE
▶12月06日(土)18:00〜　愛知・タワーレコード名古屋パルコ店
　参加メンバー：ミヤ
▶12月10日(水)18:00〜　東京・西新宿(会場詳細後日発表)
　参加メンバー：逹瑯・ミヤ ・YUKKE
▶12月19日(金)18:00〜　茨城・タワーレコード水戸オーパ店
　参加メンバー：逹瑯
※11/27、12/6、12/19特典会参加レギュレーション
　初回限定盤1枚：2ショット撮影会&ポストカードにサイン
　通常盤1枚：2ショット撮影会
※10/31・12/10特典会参加レギュレーション
　初回限定盤1枚：4ショット撮影会&ポストカードにサイン
　通常盤1枚：4ショット撮影会
『🎄リミスタMUCCリスマス🎄』
▶12月25日(木)14:00〜　インターネットサイン会　
　参加メンバー：逹瑯・ミヤ・ YUKKE
詳細：https://www.tkma.co.jp/jpop_top/MUCC.html
（問）徳間ジャパンコミュニケーションズ MUCC係
info-hansokueigyo@tokuma-japan-c.co.jp

　

■＜MUCC TOUR 2025「Love Together」＞
11月02日(日)　愛知・名古屋ボトムライン
　open17:15 / start18:00　　
　ゲストバンド：摩天楼オペラ
11月03日(月)　愛知・名古屋ボトムライン
　open17:15 / start18:00
　ゲストバンド：RAZOR
11月24日(月)　東京キネマ倶楽部
　open17:15 / start18:00
　ゲストバンド：梟
11月25日(火)　東京キネマ倶楽部
　open18:15 / start19:00
　ゲストバンド：メリー
11月28日(金)　大阪STUDIO PARTITA
　open18:15 / start19:00
　ゲストバンド： XANVALA
11月29日(土)　大阪STUDIO PARTITA
　open17:15 / start18:00
　ゲストバンド： nurié
12月20日(土)　茨城・水戸ライトハウス
　open17:15 / start18:00
　ゲストバンド： MAMA.
12月21日(日)　茨城・水戸ライトハウス
　open17:15 / start18:00
　ゲストバンド： CHAQLA.
▼チケット
前売 8,500円(税込) ※入場時ドリンク代別途必要
※東京キネマ俱楽部公演：1Fスタンディング、2F指定席
※他会場：スタンディング
チケット一般発売：9月25日(木)12:00〜

　

■La’Muccマキシ・シングル『Eyes』
2025年11月5日(水)ライヴ会場にて販売
※＜YUKKE(5)46歳 BIRTHDAY LIVE †夢幻†」＞CLUB CITTA’会場にて販売開始
※後日通信販売予定
MSHN-209　2,000円(税込)
・マキシケース
・スーパーピクチャーレーベル仕様
▼CD収録曲
01 Eyes
02 Eyes (Original 雅OKE)
03 Eyes (Original YUMEOKE)
04 Eyes (Original KARAOKE)

　

◾️その他ライブ情報
▼2025年
＜“The Theory of SCIENCE”〜Shinjuku club SCIENCE 10th Anniversary〜＞
11月19日(水) ＠東京・Shinjuku club SCIENCE
＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞
12月31日(水) ＠千葉・幕張メッセ国際展示場1〜11ホール / イベントホール
▼2026年
＜アルルカン Presents「束の世界-SONOSEKAI-2026」＞
3月01日(日) ＠東京・EX THEATER ROPPONGI

　

