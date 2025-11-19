ETF売買動向＝19日前引け、上場新興国債、ｉＳ米債３月が新高値 ETF売買動向＝19日前引け、上場新興国債、ｉＳ米債３月が新高値

19日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比0.5％増の2353億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同0.4％増の1901億円だった。



個別ではインデックスファンドＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1399> 、上場インデックスファンド新興国債券 <1566> 、ｉシェアーズ・コア米国債７－１０年 ＥＴＦ <1656> 、ｉシェアーズ 米国債０－３ヶ月 ＥＴＦ <2012> 、ｉシェアーズ 米国高配当株 ＥＴＦ <2013> が新高値。ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ プレミアムインカム <452A> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> 、ＭＡＸＩＳ日本株高配当ＳＭＡＲＴ５０ <461A> 、野村高利回りＪリート指数ＥＴＦ <459A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> など6銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が10.09％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が3.79％高と大幅な上昇。



日経平均株価が374円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1107億3800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金910億1700万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が199億9500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が153億7200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が120億600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が111億1600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が102億6700万円の売買代金となった。



株探ニュース

